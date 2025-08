Eger mellett vett házat a fiatal magyar sztár – most elárulta, kapott-e családi segítséget

Sokan csak néztek, hogy miért hagyom ott a fővárost, de én most egy új fejezetet nyitottam. Imádom ezt az életet! Rengeteg új barátra tettem szert, lovagolni járok, és úgy érzem, egyre inkább ide kötődöm. A költözés azt is megmutatta, kik az igaz barátaim – volt, aki lemorzsolódott, de ez az élet rendje.

Örömteli házigazda a műsorban

A Hal a tortán című műsorban Viki lelkesen vállalta a házigazda szerepét, és mindent megtett azért, hogy jó hangulatot teremtsen. Összességében nagyon élvezte a forgatásokat, és örömmel töltötte el, hogy részt vehetett ebben a különleges gasztrokalandban.

