51 perce
Zacher Gábor megmutatta, milyen az ambulancia és a detox a Szigeten
A Sziget Fesztivál hatalmas tömeget vonz. Gyakorlatilag egy mini kórház felel azért, hogy ellássák, akinek valamilyen baja esik, Zacher Gábor megmutatta a detoxikálót is, ahol elláthatják a Sziget Fesztivál népét.
A Sziget Fesztiválra rengetegen érkeznek minden évben. Ahol sok ember van, ott a nagy számok törvénye alapján is biztosan történik valamilyen baleset, így gondoskodni kell az egészségügyi ellűtásról is. Zacher Gábor, a hatvani Kórház toxikológusa mutatta meg egy videóban, hogy fest a hely, ahol ellátást kaphatnak, azaz az ambulancia.
Különböző vizsgálóhelyek vannak, van, ahol a belgyógyászati problémával érkezőket, másutt a kisebb és nagyobb traumát szenvedőket. Van egy sokktalanító részleg is, két fektető, ahol infúziót kaphatnak és megfigyelésre maradhatnak a betegek, a másik a detoxikáló.
Zacher Gábor elárulta, hogy lehet úgy inni egy nyári fesztiválon, forróságban, hogy ne legyen baj
Jótanács annak, aki fesztiválra indul:
Zacher Gábor már tavaly is ott volt a Szigeten. Idén jótanácsokkal is ellátta a fesztiválozókat. A toxikológus külön javaslatokat fogalmazott meg a krónikus betegek számára is, de elárulta, hogy lehet úgy inni egy nyári fesztiválon, forróságban, hogy ne legyen baj.
