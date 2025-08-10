augusztus 10., vasárnap

Ha a buli félresikerül

51 perce

Zacher Gábor megmutatta, milyen az ambulancia és a detox a Szigeten

Címkék#Zacher Gábor#ambulancia#toxikológus

A Sziget Fesztivál hatalmas tömeget vonz. Gyakorlatilag egy mini kórház felel azért, hogy ellássák, akinek valamilyen baja esik, Zacher Gábor megmutatta a detoxikálót is, ahol elláthatják a Sziget Fesztivál népét.

Heol.hu

A Sziget Fesztiválra rengetegen érkeznek minden évben. Ahol sok ember van, ott a nagy számok törvénye alapján is biztosan történik valamilyen baleset, így gondoskodni kell az egészségügyi ellűtásról is. Zacher Gábor, a hatvani Kórház toxikológusa mutatta meg egy videóban, hogy fest a hely, ahol ellátást kaphatnak, azaz az ambulancia.

Zacher Gábor jótanácsokkal is készült a Sziget Fesztivál népének Fotó: Mirkó István/MW
Különböző vizsgálóhelyek vannak, van, ahol a belgyógyászati problémával érkezőket, másutt a kisebb és nagyobb traumát szenvedőket. Van egy sokktalanító részleg is, két fektető, ahol infúziót kaphatnak és megfigyelésre maradhatnak a betegek, a másik a detoxikáló.

Jótanács annak, aki fesztiválra indul:

Zacher Gábor már tavaly is ott volt a Szigeten. Idén jótanácsokkal is ellátta a fesztiválozókat. A toxikológus külön javaslatokat fogalmazott meg a krónikus betegek számára is, de elárulta, hogy lehet úgy inni egy nyári fesztiválon, forróságban, hogy ne legyen baj.

 

 

