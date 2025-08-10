Zacher Gábor megmutatta, milyen az ambulancia és a detox a Szigeten

A Sziget Fesztiválra rengetegen érkeznek minden évben. Ahol sok ember van, ott a nagy számok törvénye alapján is biztosan történik valamilyen baleset, így gondoskodni kell az egészségügyi ellűtásról is. Zacher Gábor, a hatvani Kórház toxikológusa mutatta meg egy videóban, hogy fest a hely, ahol ellátást kaphatnak, azaz az ambulancia.

Zacher Gábor jótanácsokkal is készült a Sziget Fesztivál népének Fotó: Mirkó István/MW

Különböző vizsgálóhelyek vannak, van, ahol a belgyógyászati problémával érkezőket, másutt a kisebb és nagyobb traumát szenvedőket. Van egy sokktalanító részleg is, két fektető, ahol infúziót kaphatnak és megfigyelésre maradhatnak a betegek, a másik a detoxikáló.