Hevesben, nem is akárhol tűnt fel a Tankcsapda egykori gitárosa

Sidi, azaz Sidlovics Gábor nem tud leállni, folyamatosan pörög azóta is, hogy elváltak az ő és a Tankcsapda útjai. A zenész napjai teljesen be vannak táblázva, ám a hétvégét a gyerekeivel töltötte – számolt be róla a haon.hu.

A Mátrában kapcsolódott ki Sidi, a Tankcsapda korábbi gitárosa.

Forrás: Sidlovics Gábor Sidi/Facebook

Sidi a közösségi oldalán osztotta meg, hogy mostanában szükségét érezte egy kis kimozdulásnak, ezért a hétvégét a gyerekeivel a Mátra környékén töltötte.

– Egy kis megfázás múlt hétről beragadt és persze minden nap ráedzettem így hétvégén pihenésre lettem ítélve, szóval most csak kocsival barangoltunk, de kimondottan jót tett! Azért egy kis szaunát is becsempésztem. Jöhet a kövi hét! – olvasható a posztban.

A Tankcsapda új gitárosa először állt színpadra az együttes kazári koncertjén: