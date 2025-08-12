1 órája
Hevesben, nem is akárhol tűnt fel a Tankcsapda egykori gitárosa
A Tankcsapda egykori gitárosára igazán ráfért már egy kis kikapcsolódás. Ráadásul Sidi nem is akármilyen környezetben pihente ki az elmúlt időszak fáradalmait.
Sidi, azaz Sidlovics Gábor nem tud leállni, folyamatosan pörög azóta is, hogy elváltak az ő és a Tankcsapda útjai. A zenész napjai teljesen be vannak táblázva, ám a hétvégét a gyerekeivel töltötte – számolt be róla a haon.hu.
Sidi a közösségi oldalán osztotta meg, hogy mostanában szükségét érezte egy kis kimozdulásnak, ezért a hétvégét a gyerekeivel a Mátra környékén töltötte.
– Egy kis megfázás múlt hétről beragadt és persze minden nap ráedzettem így hétvégén pihenésre lettem ítélve, szóval most csak kocsival barangoltunk, de kimondottan jót tett! Azért egy kis szaunát is becsempésztem. Jöhet a kövi hét! – olvasható a posztban.
Hogy miért van teljesen betáblázva Sidi? Kiderül a Haon.hu cikkéből.
