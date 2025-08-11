A Wednesday sztárjai a mátrai jetivel reklámozzák az új évadot - videóval

Már felkerült a Netflixre a Wednesday 2. évada. A sorozat sztárjai már reklámozzák a szériát és gondoltak a magyar rajongókra is: hazánk rémtörténeteit említik. Kőműves Kelemenné és Báthori Erzsébet története mellett ráadásul egy olyan lényt is említenek, ami állítólag a Mátrában rémisztgette az embereket. A magyar jetit.

A Wednesday sorozat sztárjai magyar rémtörténeteket említettek

Forrás: Origo

Mint megírtuk, az első beszámolók a magyar jetiről az 1980-as években jelentek meg, és egyesek szerint ez a titokzatos lény még ma is a Mátra sűrű erdeiben rejtőzik. Azok, akik állítólag találkoztak vele, egy magas, emberszerű, fehér bundás teremtményként írták le, amely állatokra támad, velőtrázó üvöltést hallat, és rendkívül fürgén, akrobatikus mozdulatokkal közlekedik. A mátranováki fanyűvőt sokan Hegedűs Gyula fafaragóval azonosították, ám a magyar jeti legendája valójában évtizedekre nyúlik vissza.