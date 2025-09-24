2 órája
Pár éve még Egerben zongorázott – elhunyt Claudia Cardinale
Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő, a hatvanas-hetvenes évek egyik legnépszerűbb dívája – közölte ügynöke az AFP francia hírügynökséggel. A népszerű díva Párizs közelében, Nemours-ban hunyt el, gyermekei körében.
A Claudia Cardinale olyan nagy nevekkel forgatott, mint Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil és Sergio Leone. A tunéziai születésű filmcsillag 2018-ban Egerbe is ellátogatott.
Egy szabad és inspiratív nő örökségét hagyja ránk, mind nőként, mind művészként"
– írta ügynöke, Laurent Savry közleményében.
Legismertebb alakításainak köszönhetően A párduc (Luchino Visconti), a Volt egyszer egy Vadnyugat (Sergio Leone) vagy a Nyolc és fél (Federico Fellini) című filmekben Claudia Cardinale az olasz filmművészet egyik legemblematikusabb filmcsillaga volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett.
"Minden idők egyik legnagyobb olasz színésznője" távozott az élők sorából - emlékezett meg Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter.
"Az olaszos finomság és a különleges szépség megtestesítőjeként hosszú karrierje során több mint 150 filmben játszott, amelyek közül számosat a szerzői filmek remekműveiként tartanak számon" - írta a tárcavezető közleményében.
Pályafutása során számos díjjal jutalmazták, az egyik legrangosabb a 2002-es Berlinale Arany Medve életműdíja. Magyarországon is többször járt, 2015-ben a 12. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját vette át, 2018-ban részt vett a 2. Budapesti Klasszikus Film Maratonon, a következő évben az Erzsébetvárosi Filmnapon találkozhattak vele a magyar rajongók. A Budapesti Klasszikus Film Maraton alkalmából Egerbe is ellátogatott, ahol a várban zongorajátékával kápráztatta el a látogatókat, a Kepes Intézetben pedig közönségtalálkozón vett részt, ahol életútjáról mesélt:
Claudia Cardinale 80 éves korában is elvarázsolClaudia Cardinale az Egri Klasszikus Film Maraton megnyitóján.
A filmcsillag Claude Joséphine Rose Cardinale néven 1938. április 15-én Tuniszban született, szicíliai emigráns szülők legkisebb gyermekeként, anyanyelve a francia, a tunéziai arab és az olasz szicíliai nyelvjárása.
Claudia Cardinale a Tunisz legszebb olasz lányát kereső szépségverseny nyerteseként jutott el a Velencei Filmfesztiválra alig tizenhat évesen. Itt rögtön filmes ajánlatokkal halmozták el a producerek, ő azonban nem akart színésznő lenni. Elsősorban azért, mert gyönyörűséges és tehetséges nővére akkor már színészi babérokra tört. Ő inkább tanárként és kutatóként képzelte el az életét. Aztán persze nem kerülhette el a sorsát – minden moziszerető örömére –, s beszippantotta a mozi. Bár – mivel különlegesen mély hangja volt és akkor még olaszul sem beszélt –, első filmjeiben mások kölcsönöztek hangot számára. Az első a Fellini által rendezett 8 és fél volt, melyben már a saját hangján szólalhatott meg – mesélte el a színésznő az egri közönségtalálkozón.
Cardinalénak ez a film lett az útlevele Hollywoodba, ekkor már olyan dívákkal emlegették egy lapon, mint Brigitte Bardot vagy Sophia Loren, egy ideig Amerika és az öreg kontinens között ingázva élt.
A pályája csúcsán már csak C. C.-ként emlegetett színésznőt a legtöbben minden bizonnyal Sergio Leone 1968-as klasszikus spagetti-westernjében, a Volt egyszer egy vadnyugatban látták, ahol egy volt prostituáltat alakított.
A hetvenes évek közepén elvált felfedezőjétől, Cristalditól, és rövidesen Pasquale Squitieri filmrendező lett a társa, akivel négy évtizeden át, a férfi 2017-ben bekövetkezett haláláig élt harmonikus kapcsolatban, 1979-ben lányuk született.