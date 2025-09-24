Pár éve még Egerben zongorázott – elhunyt Claudia Cardinale

A Claudia Cardinale olyan nagy nevekkel forgatott, mint Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil és Sergio Leone. A tunéziai születésű filmcsillag 2018-ban Egerbe is ellátogatott.

Claudia Cardinale 2018-ban Egerben járt, és közönségtalálkozón vett részt a Kepes Intézetben.

Egy szabad és inspiratív nő örökségét hagyja ránk, mind nőként, mind művészként"

– írta ügynöke, Laurent Savry közleményében.

Legismertebb alakításainak köszönhetően A párduc (Luchino Visconti), a Volt egyszer egy Vadnyugat (Sergio Leone) vagy a Nyolc és fél (Federico Fellini) című filmekben Claudia Cardinale az olasz filmművészet egyik legemblematikusabb filmcsillaga volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett.

"Minden idők egyik legnagyobb olasz színésznője" távozott az élők sorából - emlékezett meg Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter.

"Az olaszos finomság és a különleges szépség megtestesítőjeként hosszú karrierje során több mint 150 filmben játszott, amelyek közül számosat a szerzői filmek remekműveiként tartanak számon" - írta a tárcavezető közleményében.

Pályafutása során számos díjjal jutalmazták, az egyik legrangosabb a 2002-es Berlinale Arany Medve életműdíja. Magyarországon is többször járt, 2015-ben a 12. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját vette át, 2018-ban részt vett a 2. Budapesti Klasszikus Film Maratonon, a következő évben az Erzsébetvárosi Filmnapon találkozhattak vele a magyar rajongók. A Budapesti Klasszikus Film Maraton alkalmából Egerbe is ellátogatott, ahol a várban zongorajátékával kápráztatta el a látogatókat, a Kepes Intézetben pedig közönségtalálkozón vett részt, ahol életútjáról mesélt: