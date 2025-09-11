Együtt harcoltak a csodáért – Csézy szívszorító vallomása

Az énekesnő posztjából kiderül, hogy barátnőjével, Ágival éveken át közösen küzdöttek a gyermekáldásért. – Évek óta együtt küzdöttünk Ágival! 10 nap különbséggel ültették be őket és 10 nap különbséggel születtek meg ezek a kis Tündérek!” – írta Csézy.

Csézy és barátnője együtt küzdöttek a gyermekáldásért. Forrás: Csézy/facebook

A két édesanya egymásnak adott erőt a nehéz időszakban, amikor a fájdalmak és félelmek szinte elviselhetetlenné váltak.

– Nagyon sokat segítettünk egymásnak, nem voltunk egyedül a félelmeinkkel, fájdalmunkkal, amit igazán csak az ért meg, aki ebben testileg, lelkileg benne van – vallotta be az énekesnő.

Csézy azt is hangsúlyozta, hogy mindig ott voltak egymás mellett, amikor a másik kimerült a kilátástalannak tűnő helyzetben. Háláját fejezte ki a sorsnak, hogy barátnőjével együtt élhették át a küzdelmeket és az örömöket.

Nagyon hálás vagyok az égieknek, hogy egymáshoz irányítottak bennünket és könnyebbé tették ezt a göröngyös utat. Lesz mit mesélni Elizabetnek és Egon Fülöpnek!

– írta.