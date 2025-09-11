szeptember 11., csütörtök

47 perce

Együtt harcoltak a csodáért – Csézy szívszorító vallomása

#Csézy#vallomás#barátnő

Megható bejegyzéssel jelentkezett Csézy a közösségi oldalán, amelyben arról mesélt, milyen különleges és érzelmekkel teli utat járt be egy barátnőjével együtt, amíg végre mindketten édesanyává válhattak.

Heol.hu

Az énekesnő posztjából kiderül, hogy barátnőjével, Ágival éveken át közösen küzdöttek a gyermekáldásért. – Évek óta együtt küzdöttünk Ágival! 10 nap különbséggel ültették be őket és 10 nap különbséggel születtek meg ezek a kis Tündérek!” – írta Csézy.

Csézy és barátnője együtt küzdöttek a gyermekáldásért.
Csézy és barátnője együtt küzdöttek a gyermekáldásért. Forrás: Csézy/facebook

A két édesanya egymásnak adott erőt a nehéz időszakban, amikor a fájdalmak és félelmek szinte elviselhetetlenné váltak. 

– Nagyon sokat segítettünk egymásnak, nem voltunk egyedül a félelmeinkkel, fájdalmunkkal, amit igazán csak az ért meg, aki ebben testileg, lelkileg benne van – vallotta be az énekesnő.

Csézy azt is hangsúlyozta, hogy mindig ott voltak egymás mellett, amikor a másik kimerült a kilátástalannak tűnő helyzetben. Háláját fejezte ki a sorsnak, hogy barátnőjével együtt élhették át a küzdelmeket és az örömöket.

Nagyon hálás vagyok az égieknek, hogy egymáshoz irányítottak bennünket és könnyebbé tették ezt a göröngyös utat. Lesz mit mesélni Elizabetnek és Egon Fülöpnek!

– írta.

 

