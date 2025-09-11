47 perce
Együtt harcoltak a csodáért – Csézy szívszorító vallomása
Megható bejegyzéssel jelentkezett Csézy a közösségi oldalán, amelyben arról mesélt, milyen különleges és érzelmekkel teli utat járt be egy barátnőjével együtt, amíg végre mindketten édesanyává válhattak.
Az énekesnő posztjából kiderül, hogy barátnőjével, Ágival éveken át közösen küzdöttek a gyermekáldásért. – Évek óta együtt küzdöttünk Ágival! 10 nap különbséggel ültették be őket és 10 nap különbséggel születtek meg ezek a kis Tündérek!” – írta Csézy.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A két édesanya egymásnak adott erőt a nehéz időszakban, amikor a fájdalmak és félelmek szinte elviselhetetlenné váltak.
– Nagyon sokat segítettünk egymásnak, nem voltunk egyedül a félelmeinkkel, fájdalmunkkal, amit igazán csak az ért meg, aki ebben testileg, lelkileg benne van – vallotta be az énekesnő.
Csézy azt is hangsúlyozta, hogy mindig ott voltak egymás mellett, amikor a másik kimerült a kilátástalannak tűnő helyzetben. Háláját fejezte ki a sorsnak, hogy barátnőjével együtt élhették át a küzdelmeket és az örömöket.
Nagyon hálás vagyok az égieknek, hogy egymáshoz irányítottak bennünket és könnyebbé tették ezt a göröngyös utat. Lesz mit mesélni Elizabetnek és Egon Fülöpnek!
– írta.
Fotókon a roncsok és a törmelék, ezért rohant egymásba 4 autó a 3-as főúton
Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár
Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város