Csézy megmutatta, mit kapott tőle a férje a születésnapjára

Az énekesnő, Csézy ismét megmutatta, mennyire fontos számára a család, amikor megható posztban köszöntötte fel férjét 64. születésnapja alkalmából. A maklári énekesnő szívmelengető üzenettel és egy aranyos fotóval lepté meg követőit az Instagramon, ahol férje és kislánya, Böbike együtt szerepelnek.

Csézy kislánya, Böbike és férje

Forrás: Czézy Instagram

„A Jó Isten éltessen Téged nagyon sokáig! Sohasem láttalak még ilyen boldognak!” – írta Csézy, aki így fejezte ki szeretetét és háláját férje iránt.

„Igyekszünk majd Böbikével minden napodat ünneppé varázsolni!” – tette hozzá a megható üzenet végén, jelezve, hogy az ünneplés nem csak a születésnapra korlátozódik, hanem a szeretet és öröm minden nap jelen lesz életükben.

A rajongók azonnal odáig voltak a fotóért és az őszinte családi pillanatért, hiszen ilyen meghitt és szeretetteljes képek ritkán bukkannak fel a közösségi médiában.