Csézy megmutatta, mit kapott tőle a férje a születésnapjára
Megható családi pillanatnak lehettek szemtanúi az Instagram-felhasználói Csézy férje 64. születésnapjára csodálatos ajándékot kapott, megható fotóval köszöntötte az énekesnő.
Csézi Erzsébet „Csézy” és férje Szabó László
Forrás: Szabolcs László / Ripost
Az énekesnő, Csézy ismét megmutatta, mennyire fontos számára a család, amikor megható posztban köszöntötte fel férjét 64. születésnapja alkalmából. A maklári énekesnő szívmelengető üzenettel és egy aranyos fotóval lepté meg követőit az Instagramon, ahol férje és kislánya, Böbike együtt szerepelnek.
„A Jó Isten éltessen Téged nagyon sokáig! Sohasem láttalak még ilyen boldognak!” – írta Csézy, aki így fejezte ki szeretetét és háláját férje iránt.
„Igyekszünk majd Böbikével minden napodat ünneppé varázsolni!” – tette hozzá a megható üzenet végén, jelezve, hogy az ünneplés nem csak a születésnapra korlátozódik, hanem a szeretet és öröm minden nap jelen lesz életükben.
A rajongók azonnal odáig voltak a fotóért és az őszinte családi pillanatért, hiszen ilyen meghitt és szeretetteljes képek ritkán bukkannak fel a közösségi médiában.
