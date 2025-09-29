szeptember 29., hétfő

Megható családi pillanat

1 órája

Csézy megmutatta, mit kapott tőle a férje a születésnapjára

Megható családi pillanatnak lehettek szemtanúi az Instagram-felhasználói Csézy férje 64. születésnapjára csodálatos ajándékot kapott, megható fotóval köszöntötte az énekesnő.

Heol.hu
Csézy megmutatta, mit kapott tőle a férje a születésnapjára

Csézi Erzsébet „Csézy” és férje Szabó László

Forrás: Szabolcs László / Ripost

Az énekesnő, Csézy ismét megmutatta, mennyire fontos számára a család, amikor megható posztban köszöntötte fel férjét 64. születésnapja alkalmából. A maklári énekesnő szívmelengető üzenettel és egy aranyos fotóval lepté meg követőit az Instagramon, ahol férje és kislánya, Böbike együtt szerepelnek.

Csézy kislánya, Böbike és férje
Forrás: Czézy Instagram

„A Jó Isten éltessen Téged nagyon sokáig! Sohasem láttalak még ilyen boldognak!” – írta Csézy, aki így fejezte ki szeretetét és háláját férje iránt.

„Igyekszünk majd Böbikével minden napodat ünneppé varázsolni!” – tette hozzá a megható üzenet végén, jelezve, hogy az ünneplés nem csak a születésnapra korlátozódik, hanem a szeretet és öröm minden nap jelen lesz életükben.

A rajongók azonnal odáig voltak a fotóért és az őszinte családi pillanatért, hiszen ilyen meghitt és szeretetteljes képek ritkán bukkannak fel a közösségi médiában.

 

 

