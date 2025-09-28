Kulisszatitkok Kozsotól – exkluzív werkfilm az új dalról

Az egri származású zenész, Kozso (Kocsor Zsolt) különleges videót osztott meg rajongóival. Szeptember 11-én debütált az énekes új száma, amelynek a címe: Érints meg! Kíváncsi vagy, mi történik a kulisszák mögött? A videóklip forgatásakor készült egy werkfilm, amit Kozso megosztott az Instagramon és a YouTube-on. Most betekintést nyerhetsz a kulisszák mögé.

Kozso a kulisszák mögé engedte rajongóit

Forrás: YouTube

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mit érdemes tudni Kozsoról?

Kozso többszörös arany- és platinalemezes magyar énekes, zenész, zeneszerző, szövegíró és producer. A '90-es és 2000-es évek magyar könnyűzenéjének meghatározó alakja, formálója. Dolgozott együtt többek közt Zámbó Jimmyvel, Delhusa Gjonnal, a Hip Hop Boyz-zal, Erős Attilával, Lotfi Begivel, Náksival, DR BRS-el, Szulák Andreával - írja a Wikipedia.

Legutóbb arról írtunk, hogy júliusban a népszerű énekes, kedvesével, Ágicával romantikus nyaralást tölt a francia Riviérán.