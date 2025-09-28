szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebvilág

1 órája

Kulisszatitkok Kozsotól – exkluzív werkfilm az új dalról

Címkék#zene#kozsó#werkfilm

Egy új dal születésének ritkán látott pillanatai kerültek napvilágra. Kozso most megmutatta, mi zajlik a kulisszák mögött.

Heol.hu

Az egri származású zenész, Kozso (Kocsor Zsolt) különleges videót osztott meg rajongóival. Szeptember 11-én debütált az énekes új száma, amelynek a címe: Érints meg! Kíváncsi vagy, mi történik a kulisszák mögött? A videóklip forgatásakor készült egy werkfilm, amit Kozso megosztott az Instagramon és a YouTube-on. Most betekintést nyerhetsz a kulisszák mögé. 

Kozso a kulisszák mögé engedte rajongóit
Kozso a kulisszák mögé engedte rajongóit
Forrás: YouTube

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mit érdemes tudni Kozsoról?

Kozso többszörös arany- és platinalemezes magyar énekes, zenész, zeneszerző, szövegíró és producer. A '90-es és 2000-es évek magyar könnyűzenéjének meghatározó alakja, formálója. Dolgozott együtt többek közt Zámbó Jimmyvel, Delhusa Gjonnal, a Hip Hop Boyz-zal, Erős Attilával, Lotfi Begivel, Náksival, DR BRS-el, Szulák Andreával - írja a Wikipedia.

Legutóbb arról írtunk, hogy júliusban a népszerű énekes, kedvesével, Ágicával romantikus nyaralást tölt a francia Riviérán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu