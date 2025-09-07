„Büszkén mutatom meg nektek ezeket a képeket” – Lola őszintén mesélt a várandósság szépségeiről és nehézségeiről

Az hatvani születésű énekesnő, Lola nemcsak gyönyörű terhesfotókkal ajándékozta meg követőit az Instagramon, de egy rendkívül őszinte és érzékeny bejegyzéssel is megosztotta gondolatait arról, milyen megítélések, elvárások és bántások érik a nőket – különösen a várandósság időszakában.

Lola csodálatos fotókat és gondolatokat osztott meg terhességéről

Forrás: Lola instagram

Lola csodálatos művészi fotókat osztott meg követőivel

A saját tapasztalatom, hogy egy várandós nő külsejéről szinte mindenkinek van véleménye az interneten.

– kezdi posztját Lola, majd rögtön rámutat arra, hogy miközben a fiatalabb generáció nyitottabb és támogatóbb, az idősebbek közül sokan még mindig ítélkeznek.

A fiatalabb generáció elfogadóbb és empatikusabb, ezért veled együtt örülnek. Sőt! Boldogan megosztják veled a saját élményeiket. [...] Már bátrabban vállalják a pocakot, nem érzik, hogy rejtegetni kellene.

Az énekesnő kiemeli, hogy a mai világban már sok nő nem akarja elrejteni terhes testét, és egyre többen érzik felszabadítónak azt, ha megélhetik ezt az időszakot a maguk módján – akár sminkben, akár fekete ruhában, akár sportolva vagy színpadon állva.