„Büszkén mutatom meg nektek ezeket a képeket” – Lola őszintén mesélt a várandósság szépségeiről és nehézségeiről
Lola legújabb Instagram-posztjában nemcsak gyönyörű terhesfotókat osztott meg, hanem meglepően őszintén mesélt arról is, milyen bántások és elvárások érik a nőket a várandósság alatt. Lola személyes tapasztalatai fontos társadalmi kérdéseket vetnek fel az elfogadásról, testképről és a generációk közötti különbségekről.
Az hatvani születésű énekesnő, Lola nemcsak gyönyörű terhesfotókkal ajándékozta meg követőit az Instagramon, de egy rendkívül őszinte és érzékeny bejegyzéssel is megosztotta gondolatait arról, milyen megítélések, elvárások és bántások érik a nőket – különösen a várandósság időszakában.
Lola csodálatos művészi fotókat osztott meg követőivel
A saját tapasztalatom, hogy egy várandós nő külsejéről szinte mindenkinek van véleménye az interneten.
– kezdi posztját Lola, majd rögtön rámutat arra, hogy miközben a fiatalabb generáció nyitottabb és támogatóbb, az idősebbek közül sokan még mindig ítélkeznek.
A fiatalabb generáció elfogadóbb és empatikusabb, ezért veled együtt örülnek. Sőt! Boldogan megosztják veled a saját élményeiket. [...] Már bátrabban vállalják a pocakot, nem érzik, hogy rejtegetni kellene.
Az énekesnő kiemeli, hogy a mai világban már sok nő nem akarja elrejteni terhes testét, és egyre többen érzik felszabadítónak azt, ha megélhetik ezt az időszakot a maguk módján – akár sminkben, akár fekete ruhában, akár sportolva vagy színpadon állva.
Lola bikinis fotója felrobbantotta az internetet – itt nyaral most a szexi kismama
De sajnos nem mindenki ilyen elfogadó.
Létezik egy olyan generáció, aki azt érzi, hogy mindenről véleményt kell mondania. Meg kell osztania, hogy rondának lát. Szerinte egy normális terhes has nem így néz ki. [...] Van, aki azt gondolja, hogy egy állapotos nőnek egyszerűen el kellene tűnnie a színről, hiszen senkire nem tartozik, hogy babát vár.
A legmegdöbbentőbb azonban talán az, hogy sokak fejében egy torz kép él róla – egy idealizált, „rózsaszín felhőben lebegő kislányról”, akinek egyszerűen nem „szabad” változnia.
Voltak, akik megírták nekem, hogy csalódást okoztam nekik, sosem gondolták volna, hogy ilyen leszek. Ők nem is ismernek, soha nem találkoztak velem személyesen.
Lola posztja egyben egy fontos társadalmi kérdést is boncolgat: milyen könnyen ítélkezünk az interneten, és mennyire természetesnek vesszük, hogy kéretlen véleményeket osztunk meg mások testéről, döntéseiről.
Ugyanakkor az énekesnő megmutatja azt is, hogy az önelfogadás hosszú út – de lehetséges:
Sokan nem tudják, de sok-sok évre volt szükségem ahhoz, hogy elfogadjam és megszeressem a külsőmet. [...] Számomra nagyon felszabadító érzés, hogy most, az összes plusz kilómmal, a pocakommal és nagyon messze a top formámtól annyira jól érzem magam a bőrömben nőként, mint talán soha.
Ezért is osztotta meg a fotókat:
Büszkén mutatom meg nektek ezeket a képeket. Mert szeretem őket.
Posztjában hangsúlyozza: minden kismama más, és mindegyik út érvényes.
Van, aki tud sportolni és van, akinek a séta is nehézséget okoz. Van, aki élvezi ezt az időszakot és van, aki alig várja, hogy vége legyen. Ez mind teljesen rendben van!
Ami viszont nincs rendben – figyelmeztet – az a bántás, amit sokan komment formájában „szolgáltatnak” nőknek a közösségi oldalakon. Lola végül egy reményteli üzenettel zárja gondolatait:
Nagyon bízom benne, hogy egyszer nálunk is trend lesz az igazi női összetartás. Amikor a generációk felemelik egymást, nem a sárba tiporják. Én már látok erre jeleket.
A teljes bejegyzést az énekesnő Instagram oldalán olvashatja.
