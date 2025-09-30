szeptember 30., kedd

Az engedélyes horgász maga is halőr

Orvhorgászok pedig vannak, csak "mindenféle veszély" leselkedik rájuk

Hazánkban a törvényes horgászat – örvendetes módon – egyre jobban terjedőben van. Ezzel szinte párhuzamosan az orvhorgászok, bár próbálkoznak bizonyos körülmények között, lehetőségeik szinte teljes mértékben beszűkültek. Régi történetek leírásából persze csemegézhetünk.

Sike Sándor

"Téli időszak van, hajózok a Tisza folyón felfelé a partszélen a nyomokat figyelem a parton egy lábnyomra leszek, figyelmes s jól látszik, hogy csak egy irányba vezet. Ennek az lehet az oka, hogy az orvhalászok, orvhorgászok ugyanabba a lábnyomba lépnek visszafelé is, ezzel is próbálják félrevezetni a halőröket."

Az orvhorgászok cselekménye nem szabálysértés, hanem bűncselekmény
Az orvhorgászok trükkösek voltak mindig, de egyre nehezebb a dolguk. Képünkön halőri ellenőrzést láthatón az Egerszalóki Víztározón
Forrás:   Sike Sándor/ Heol.hu

Az orvhorgászok minden trükköt bedobnak, sokszor hiába

Portálunkkal egy – rendkívül nagy tapasztalatokkal rendelkező – vármegyénkbeli halőr osztotta meg ezeket a mondatokat, s gondosan vezetett naplójóból még a régi időkből származnak. A szakember, aki névtelenségben szeretne maradni, kérdésünkre elmondta: külön vármegyei adatok nem állnak rendelkezésre arról, hogy hány elfogás volt, milyen büntetési eljárás következett, ha valakit elfogtak.

– Heves vármegyében egyébként mára már nem jellemző sem az orvhalászat, sem az orvhorgászat. Előbbire alkalmas vízfelületet a Tisza-tó jelenthetne, de ott mindig olyan sok a "civil ellenőrző közeg" – pecások, hajós-csónakos kirándulók, vagy éppen partról, csónakból horgászók, kerékpározók tömegei a tó körül – hogy nagy a kockázata a lebukásnak – fogalmazott a szakember.

Szerinte inkább a jogosulatlan horgászok előfordulása említhető: vagy mert nem vezeti rendesen a fogási naplót, vagy nem váltotta még ki a területre érvényes jegyét. Ezek szabálysértések és nem bűncselekmények. Az orvhorgászat inkább az alacsony téli vízállásoknál fordul elő. Vagy amikor leeresztik a vizet a tavon. Ilyenkor egy-két helyen összeterelődik a sok hal, könnyebb megfogni őket és nagy a csábítás a rosszban járók számára, hogy "gyorsan megvan, nem bukok le".

– Jó tudni azt is, hogy napjainkra már rendszeresen nagyon sok horgász van kint a vizeken. Ez a nagyon sok horgász az maga a "halőrség" is – tette hozzá.

És akkor álljon itt a régebbi történet folytatása a halőr naplójából, mely konkrét esetnek ezt a címet adta a rögzítője:

A szerencse néha halőr oldalán áll

"... Az orvhalászat és az orvhorgászat közötti különbség, hogy a halászatot általában hálóval, varsával egyéb halászati eszközzel végzik. Az orvhorgászok horgászottal az úgynevezett gereblyéző módszerrel kívülről próbálják megakasztani a halakat. 

Szóval a lábnyom csak egy irányba vezetett a hajóból kiszállva, a nyomott visszafelé követve vércseppeket találok. Egy bokor alatt meg is találom, a halat, ami egy nagy, húsz kilogramm körüli busa melynek a két oldalán a filé már le van vágva.

A nyomokat innen nehéz követni, de letört apró ágak jelzik az elkövető útját. Mintegy 10 percnyi keresés után feltűnik egy személy. Felszólítom, hogy igazolja, magát készségesen eleget tesz a kérésnek. Kérdésemre, hogy mit keres, a területen csak szétnéz, sétálgat. A megérzésem azt súgja, hogy ő az elkövető, de mivel semmilyen horgász eszköz nincs nála így nem gyanúsítható az elkövetéssel. 

Mielőtt útjára engedném, jelzem neki, hogy ki van kötve a cipőfűzője. Lehajol, beköti, mikor állna, fel felszisszen majd elvörösödött arccal görnyedten marad. Lassan a kabátja alá nyúl és matatni kezd. Majd sikerül felállni ezek után felszólítom, hogy átvizsgálom a ruházatát. A ruházata alatt meg is találom a levágott filéket melyek madzagon a nyakában lóg két nagy horogra akasztva. 
Rövid faggatás után a horgászbot is meglett egy fa tetejére felkötve, hogy az avatott szem ne láthassa meg. A szerencse néha a halőr mellett áll mikor próbált felállni az egyik horog beleakadt a mellébe ez buktatta le az elkövetőt, akinek számolnia kellett a következőkkel: állatkínzás vétsége, lopás vétsége, orvhorgászati tevékenység vétsége, jogosulatlan horgászat vétsége."

 

 

