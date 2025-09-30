Orvhorgászok pedig vannak, csak "mindenféle veszély" leselkedik rájuk

"Téli időszak van, hajózok a Tisza folyón felfelé a partszélen a nyomokat figyelem a parton egy lábnyomra leszek, figyelmes s jól látszik, hogy csak egy irányba vezet. Ennek az lehet az oka, hogy az orvhalászok, orvhorgászok ugyanabba a lábnyomba lépnek visszafelé is, ezzel is próbálják félrevezetni a halőröket."

Az orvhorgászok trükkösek voltak mindig, de egyre nehezebb a dolguk. Képünkön halőri ellenőrzést láthatón az Egerszalóki Víztározón

Forrás: Sike Sándor/ Heol.hu

Az orvhorgászok minden trükköt bedobnak, sokszor hiába

Portálunkkal egy – rendkívül nagy tapasztalatokkal rendelkező – vármegyénkbeli halőr osztotta meg ezeket a mondatokat, s gondosan vezetett naplójóból még a régi időkből származnak. A szakember, aki névtelenségben szeretne maradni, kérdésünkre elmondta: külön vármegyei adatok nem állnak rendelkezésre arról, hogy hány elfogás volt, milyen büntetési eljárás következett, ha valakit elfogtak.

– Heves vármegyében egyébként mára már nem jellemző sem az orvhalászat, sem az orvhorgászat. Előbbire alkalmas vízfelületet a Tisza-tó jelenthetne, de ott mindig olyan sok a "civil ellenőrző közeg" – pecások, hajós-csónakos kirándulók, vagy éppen partról, csónakból horgászók, kerékpározók tömegei a tó körül – hogy nagy a kockázata a lebukásnak – fogalmazott a szakember.