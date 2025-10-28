Cicával utazott Egerbe a népszerű TikToker – így pihent a történelmi városban

Eger egyre több ismert influenszer figyelmét kelti fel – most éppen Buzás András, a népszerű TikToker és Instagram-tartalomkészítő látogatott el a történelmi városba. A posztok különlegessége, hogy hűséges cicája is elkísérte a tartalomkészítőt a kirándulásra. A sztorikban a macska is feltűnt, amint gazdája mellett pihent az apartmanban, és szemlátomást ugyanúgy élvezte a nyugalmat, mint András.

Buzás Andrást cicája is elkísérte az útra

Forrás: Buzás András / Instagram

A közel 59 ezer Instagram-követővel rendelkező influenszer egy panorámás apartmanban pihent, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az egész városra. András nem is tartotta magában az élményt – Instagram-sztorijában osztotta meg követőivel az ágyából készült hangulatos felvételeket, amelyeken Eger látképe terül el a háttérben.

Csodálatos látványra ébredt az influenszer

Forrás: Buzás András / Instagram

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Buzás András cicájával pihent Egerben

Úgy tűnik, Eger továbbra is igazi influenszerkedvenc – a város történelmi utcái, borai és páratlan panorámája sok látogatót vonz. Korábban Erdődi Péter látogatott Egerbe, hogy egy szórakoztató gasztrokihívást csináljon: milyen és mennyi ételt tud elfogyasztani 10 ezer forintból a város új reggelizőhelyén, a Hugo’s Brunch&Bakery-ben. Részletesebben erről ITT írtunk.