39 perce
Cicával utazott Egerbe a népszerű TikToker – így pihent a történelmi városban
Eger legújabb influenszer-látogatója nemcsak a város panorámáját, hanem a nyugalmat is megörökítette a rajongóinak. Buzás András a cicájával együtt mutatta meg, miért érdemes ősszel is a környékre látogatni.
Eger egyre több ismert influenszer figyelmét kelti fel – most éppen Buzás András, a népszerű TikToker és Instagram-tartalomkészítő látogatott el a történelmi városba. A posztok különlegessége, hogy hűséges cicája is elkísérte a tartalomkészítőt a kirándulásra. A sztorikban a macska is feltűnt, amint gazdája mellett pihent az apartmanban, és szemlátomást ugyanúgy élvezte a nyugalmat, mint András.
A közel 59 ezer Instagram-követővel rendelkező influenszer egy panorámás apartmanban pihent, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az egész városra. András nem is tartotta magában az élményt – Instagram-sztorijában osztotta meg követőivel az ágyából készült hangulatos felvételeket, amelyeken Eger látképe terül el a háttérben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Buzás András cicájával pihent Egerben
Úgy tűnik, Eger továbbra is igazi influenszerkedvenc – a város történelmi utcái, borai és páratlan panorámája sok látogatót vonz. Korábban Erdődi Péter látogatott Egerbe, hogy egy szórakoztató gasztrokihívást csináljon: milyen és mennyi ételt tud elfogyasztani 10 ezer forintból a város új reggelizőhelyén, a Hugo’s Brunch&Bakery-ben. Részletesebben erről ITT írtunk.
A népszerű TikToker Egerbe látogatott, és valami olyat talált, amire nem számított
Hajsza Gyöngyösön, nagy erőkkel keresik a rendőrök! Szörnyű, 16 évesen mit csinált a különleges nevű fiú!
Szívek törtek össze – Megmutatta új szerelmét a Házasság első látásra szexi tűzoltója
Hoppá! Olyat tettek egy egri beteggel az urológián, hogy azonnal levelet írt