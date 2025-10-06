október 6., hétfő

Gyermekáldás

Megkeresztelték Csézy kislányát, megható sorokkal mondott köszönetet az énekesnő + fotó

Csézy számára az anyaság és a hit mindig is szorosan összetartozott. Erről árulkodik legújabb Instagram-bejegyzése is, amelyben kislánya, Elizabet keresztelőjéről számolt be.

A bejegyzésből sugárzik az a mély hit és hála, amely végigkísérte Csézy útját az anyaság felé. Mint ismert, az énekesnő és párja sokat küzdöttek a gyermekáldásért, és idén év elején köszönthették első gyermeküket, Elizabetet.

Csézy férjével kislánya, Elizabet keresztelőjén.
Csézy férjével kislánya, Elizabet keresztelőjén.
Forrás: Csézy Instagram-oldala

– Minden gyermek Isten gyermeke, számomra ez sosem volt kérdés, általa létezünk. Egy csoda a születés, az élet. Elizabet megkeresztelésével mi a köszönetünket, hálánkat szerettük volna kifejezni, hogy meghallgatta és megadta nekünk Őt, a legnagyobb boldogságot! – fogalmazott a maklári énekesnő Instagram-oldalán.

A rajongók azonnal odáig voltak a fotóért és az őszinte családi pillanatért, hiszen ilyen meghitt és szeretetteljes képek ritkán bukkannak fel a közösségi médiában:

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Csézy férje 64. születésnapjára csodálatos ajándékot kapott szeptember végén, megható fotóval köszöntötte az énekesnő:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
