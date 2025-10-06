2 órája
Megkeresztelték Csézy kislányát, megható sorokkal mondott köszönetet az énekesnő + fotó
Csézy számára az anyaság és a hit mindig is szorosan összetartozott. Erről árulkodik legújabb Instagram-bejegyzése is, amelyben kislánya, Elizabet keresztelőjéről számolt be.
A bejegyzésből sugárzik az a mély hit és hála, amely végigkísérte Csézy útját az anyaság felé. Mint ismert, az énekesnő és párja sokat küzdöttek a gyermekáldásért, és idén év elején köszönthették első gyermeküket, Elizabetet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Minden gyermek Isten gyermeke, számomra ez sosem volt kérdés, általa létezünk. Egy csoda a születés, az élet. Elizabet megkeresztelésével mi a köszönetünket, hálánkat szerettük volna kifejezni, hogy meghallgatta és megadta nekünk Őt, a legnagyobb boldogságot! – fogalmazott a maklári énekesnő Instagram-oldalán.
Alig hiszi el az énekesnő, hogy kezében tarthatja a gyermekét
A rajongók azonnal odáig voltak a fotóért és az őszinte családi pillanatért, hiszen ilyen meghitt és szeretetteljes képek ritkán bukkannak fel a közösségi médiában:
Ahogy korábban beszámoltunk róla, Csézy férje 64. születésnapjára csodálatos ajándékot kapott szeptember végén, megható fotóval köszöntötte az énekesnő:
Csézy megmutatta, mit kapott tőle a férje a születésnapjára
Klímával is lehet fűteni, de nem mindegy hogyan! Mutatjuk, hogy ne menjen el erre a fizetésed
Mennyire vagy igazi hevesi? – Teszteld tudásod a vármegye városairól és falvairól!