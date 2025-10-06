Megkeresztelték Csézy kislányát, megható sorokkal mondott köszönetet az énekesnő + fotó

A bejegyzésből sugárzik az a mély hit és hála, amely végigkísérte Csézy útját az anyaság felé. Mint ismert, az énekesnő és párja sokat küzdöttek a gyermekáldásért, és idén év elején köszönthették első gyermeküket, Elizabetet.

Csézy férjével kislánya, Elizabet keresztelőjén.

Forrás: Csézy Instagram-oldala

– Minden gyermek Isten gyermeke, számomra ez sosem volt kérdés, általa létezünk. Egy csoda a születés, az élet. Elizabet megkeresztelésével mi a köszönetünket, hálánkat szerettük volna kifejezni, hogy meghallgatta és megadta nekünk Őt, a legnagyobb boldogságot! – fogalmazott a maklári énekesnő Instagram-oldalán.