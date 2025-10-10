1 órája
Egerben nézett szét a híres tiktokker, szinte elájult attól, amit a városban látott – videóval
Egy külföldi TikTok-sztár most Magyarországot vette górcső alá. Moryexplores Eger hangulatába azonnal beleszeretett, és azt is elárulta, miért látogatna el ide télen személyesen is.
Moryexplores nemrég indította el TikTok-csatornáját, de máris közel tízezer követővel és több mint 450 ezer lájkkal büszkélkedhet. A tartalomgyártó azzal vált ismertté, hogy a Google Térkép segítségével barangolja be a világ különböző országait, és addig kutat, míg valami kevésbé esztétikus, furcsa vagy lehangoló helyre nem bukkan. Lengyelország, Románia és Szerbia után most Magyarország következett a sorban – sőt, még Egerbe is “ellátogatott”.
Egerbe érkezett a híres tiktokker
Mory először Székesfehérvárt vette célba, ahol sikeresen “átment a teszten”, így a következő úti cél Eger lett. A Google Térkép segítségével a Hajdúhegy városrészbe “érkezett”, és azonnal elismerően nyilatkozott a környékről. Elmondása szerint lenyűgözte a város hangulata, a színes, vibráló házak és a csodás panoráma.
Ezután még Győrben és Balatonfüreden is “körülnézett” virtuálisan, és videóját azzal zárta, hogy szívesen ellátogatna Magyarországra személyesen is.
