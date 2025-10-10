október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hajdúhegy

1 órája

Egerben nézett szét a híres tiktokker, szinte elájult attól, amit a városban látott – videóval

Címkék#TikTok#tél#közösségi média

Egy külföldi TikTok-sztár most Magyarországot vette górcső alá. Moryexplores Eger hangulatába azonnal beleszeretett, és azt is elárulta, miért látogatna el ide télen személyesen is.

Heol.hu

Moryexplores nemrég indította el TikTok-csatornáját, de máris közel tízezer követővel és több mint 450 ezer lájkkal büszkélkedhet. A tartalomgyártó azzal vált ismertté, hogy a Google Térkép segítségével barangolja be a világ különböző országait, és addig kutat, míg valami kevésbé esztétikus, furcsa vagy lehangoló helyre nem bukkan. Lengyelország, Románia és Szerbia után most Magyarország következett a sorban – sőt, még Egerbe is “ellátogatott”.

A Hajdúhegyre érkezett a híres tiktokker
Forrás: Google maps

 Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egerbe érkezett a híres tiktokker

Mory először Székesfehérvárt vette célba, ahol sikeresen “átment a teszten”, így a következő úti cél Eger lett. A Google Térkép segítségével a Hajdúhegy városrészbe “érkezett”, és azonnal elismerően nyilatkozott a környékről. Elmondása szerint lenyűgözte a város hangulata, a színes, vibráló házak és a csodás panoráma.

Ezután még Győrben és Balatonfüreden is “körülnézett” virtuálisan, és videóját azzal zárta, hogy szívesen ellátogatna Magyarországra személyesen is.

A teljes videót itt tudod megtekinteni:

@moryexplores Exploring Hungary until it’s ugly #exploring #travel #googleearth #hungary ♬ 我的世界主题曲-Aria Math (Cover C418) - C418

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu