Egerben nézett szét a híres tiktokker, szinte elájult attól, amit a városban látott – videóval

Moryexplores nemrég indította el TikTok-csatornáját, de máris közel tízezer követővel és több mint 450 ezer lájkkal büszkélkedhet. A tartalomgyártó azzal vált ismertté, hogy a Google Térkép segítségével barangolja be a világ különböző országait, és addig kutat, míg valami kevésbé esztétikus, furcsa vagy lehangoló helyre nem bukkan. Lengyelország, Románia és Szerbia után most Magyarország következett a sorban – sőt, még Egerbe is “ellátogatott”.

A Hajdúhegyre érkezett a híres tiktokker

Forrás: Google maps

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egerbe érkezett a híres tiktokker

Mory először Székesfehérvárt vette célba, ahol sikeresen “átment a teszten”, így a következő úti cél Eger lett. A Google Térkép segítségével a Hajdúhegy városrészbe “érkezett”, és azonnal elismerően nyilatkozott a környékről. Elmondása szerint lenyűgözte a város hangulata, a színes, vibráló házak és a csodás panoráma.

Ezután még Győrben és Balatonfüreden is “körülnézett” virtuálisan, és videóját azzal zárta, hogy szívesen ellátogatna Magyarországra személyesen is.

A teljes videót itt tudod megtekinteni: