Elfelejtheted a gourmet fogásokat – Molnár Miléna megmutatta, mi az offroad élet igazi íze

Nem kell mindig gourmet fogás ahhoz, hogy valaki élvezze az utazást. A gyöngyöstarjáni influenszer, Molnár Miléna megmutatta, hogy egy terepezős naphoz bőven elég egy szelet kenyér, egy kis kenőmájas és némi zöldhagyma.

„Az egyik legjobb offroad kaja” – írta a kép mellé, ahol épp a klasszikus szendvicsét készíti elő a terepjáróban.

