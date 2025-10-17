október 17., péntek

Gasztro

Elfelejtheted a gourmet fogásokat – Molnár Miléna megmutatta, mi az offroad élet igazi íze

Címkék#kenőmájas#Molnár Miléna#gyöngyöstarjáni influenszer

Nem kell fine dining ahhoz, hogy valaki élvezze az utazást – ezt most a gyöngyöstarjáni influenszer bebizonyította. Molnár Miléna megmutatta, mi az offroad élet igazi íze: egy szelet kenyér, egy kis kenőmájas és egy csipetnyi szabadság.

Heol.hu
Molnár Miléna megmutatta, mi az offroad élet igazi íze

Forrás: Instagram

Nem kell mindig gourmet fogás ahhoz, hogy valaki élvezze az utazást. A gyöngyöstarjáni influenszer, Molnár Miléna megmutatta, hogy egy terepezős naphoz bőven elég egy szelet kenyér, egy kis kenőmájas és némi zöldhagyma.

 „Az egyik legjobb offroad kaja” – írta a kép mellé, ahol épp a klasszikus szendvicsét készíti elő a terepjáróban.

Korábban megírtuk, hogy Molnár Miléna újabb tyúkokat veszített el, nem fertőzés, hanem egy róka vitte el a madarakat, mindezt kamera vette fel, amit meg is osztott a követőivel. Erről bővebben ITT írunk.

 

 

