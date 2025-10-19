október 19., vasárnap

A népszerű TikToker Egerbe látogatott, és valami olyat talált, amire nem számított

Mi történik, ha egy népszerű tartalomgyártó 10 ezer forinttal és nagy étvággyal felszerelkezve betér egy reggelizőhelyre? A népszerű TikToker, Erdődi Péter nemrégiben Egerbe látogatott.

Heol.hu

A népszerű TikToker, Erdődi Péter nemrégiben Egerbe látogatott, hogy egy szórakoztató gasztrokihívást csináljon: milyen és mennyi ételt tud elfogyasztani 10 ezer forintból a város új reggelizőhelyén, a Hugo’s Brunch&Bakery-ben.

Erdődi Péter és kisfia Egerbe látogattak
Erdődi Péter és kisfia Egerbe látogattak
Forrás: Erdődi Péter / TikTok

Erdődi Péter Egerbe látogatott

A helyszín már elsőre elnyerte a tetszését: a barátságos, szép belső tér, a hangulat és a kínálat mind hozzájárultak a pozitív élményhez. Peti kisfia is vele tartott, aki különösen odavolt az amerikai palacsintáért – annyira ízlett neki, hogy szinte sajnálták, hogy Eger ilyen messze van az otthonuktól.

Egy csalónap, ami belefért

Péter egy ideje életmódváltásba kezdett, aminek köszönhetően látványosan sokat fogyott. De minden diétába belefér egy-egy csalónap – és Peti úgy döntött, hogy ezt most stílusosan ünnepli meg: egy ültő helyében annyit evett, amennyi kalóriát máskor egy egész nap alatt szokott.

Peti nem is fogta vissza magát, kipróbálta többek között a libamájas eggs benedict és a gombás-besameles, sajtos steak szendvicset is. 

A teljes videót ITT tudják megnézni.

 

 

