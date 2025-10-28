október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak semmi félelem!

2 órája

Tragédia rázta meg a gyönyörű hevesi kastélyt, azóta szól a zongora az üres teremben

Címkék#Halloween#szellem#Grassalkovich-kastély#kastély

Boszorkányok pedig nincsenek – szól a Könyves Kálmánnak tulajdonított mondás még a XII. századból. Azt pedig, hogy "kísértetek pedig nincsenek" kimondja-e majd valaki, egyelőre – különösen így Halloweenkor – erősen kétséges.

Sike Sándor

Heves vármegye kastélyai, kúriái – témánk szempontjából olykor a még álló várai is – nemcsak építészeti emlékei a magyar történelemnek, hanem a múlt árnyait is őrzik. Így Halloween táján pedig a még bennük rejtőzködő kísértetek is biztosabban szabadulnak el, s rémisztik a félősebbeket halálra. A Mátra alján, az Alföld szélén és a Tarna mentén számos olyan kúria és kastély áll, amely nem csupán a régi nemesi családok történetét őrzi, hanem legendákról, rejtélyekről és néha hátborzongató eseményekről is árulkodik. Egyesek szerint ezek a falak még mindig visszhangozzák a régmúlt suttogásait, mások pedig biztosra veszik: szűkebb pátriánk régi építményei máig „kísértetjárta létesítmények”.

Sokan hiszik: léteznek kisértetek
Kísértetek – a fehér asszony legendája szerint  – ma is előbukkannak időnként / Fotó: Facebook

Az "igazi" kísértetek sorába illik a siroki vár fehér asszonya, aki a szerelem és az árulás legendáját szimbolizálja

A Mátra peremén magasodó Siroki vár a térség egyik leglátványosabb – az utóbbi időkben alapos rekonstrukción átesett – romja. Ám a kőfalak között nemcsak a történelem, hanem a legenda is életre kel. Erről egy 67 éves helybeli férfi mesélt portálunknak. Azt is kérte: nevét ne írjuk meg, mert még kinevetik, akik nem hallották a történetet. Pedig a sirokiak évszázadok óta ismerhetik a fehér ruhás asszony történetét, aki teliholdas éjszakákon megjelenik a romfalak között. A monda szerint a vár úrnője fiatalon beleszeretett egy ellenséges vitézbe, s mikor a szerelem árulássá vált, a férfit kivégezték, a lányt pedig örökre a vár falai közé zárták. Azóta lelke nem talál nyugalmat, és időről időre feltűnik az éjszakában. Józanul mérlegelve ez csupán egy romantikus mesének tűnik, mégis a környékbeliek közül sokan vélik látni, amint a holdfényben valóban feltűnik egy halvány alak a várfalon – vélekedett a siroki nyugdíjas férfi.

Egy Fáy leszármazott jár vissza a domoszlói kastélyába, ahol öngyilkos lett a legenda szerint

A 19. század közepén épült Fáy-kastély elegáns vidéki rezidencia volt, ám a család tragédiái után hosszú időre elnéptelenedett. A helyiek szerint az épületnek különös aurája van – mintha a múlt nem engedné el. Egy régi legenda úgy tartja, hogy az egyik Fáy-leszármazott, aki a birtok elvesztése után bánatában a kastélyban vetett véget életének, halálának minden évfordulóján visszatér. A falu idősebb lakói között vannak, akik úgy tudják: ilyenkor különös fények villannak fel a toronyban, noha a kastély már évek óta üresen áll. Persze beszéltünk olyan helybelivel is, aki a valóban létező jelenségre racionális magyarázatot adott: a fénytörés és a viharos időjárás játéka okozhatja a jelenséget.

Tarnamérán az Almásy-kastélynak is van kísértete

A tarnamérai Almásy-kastély egykor a környék egyik legszebb nemesi otthona volt, később azonban iskola és hivatal költözött az épületbe. A múlt század közepén a gyerekek és a tanárok egyaránt különös eseményekről számoltak be: lépések a folyosón, zongoraszó az üres teremből, mozduló függönyök zárt ablaknál. A legenda pedig úgy szólt, hogy egy fiatal cselédlány tragikus halála óta őrződik meg az épületben a szerencsétlen sorsú lányka szelleme, aki a zongorán játszotta utolsó dallamát. Az Almási-kastély ma is zárt és részben romos, de a környékbeliek közül biztosan vannak még olyanok, akik kerülik, ha leszáll az este.

A tarnamérai Almásy-kastély
Forrás: Wikipédia

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gyöngyös sem maradhat ki a sorból az Orczy-kastély rejtélyeivel

A gyöngyösi Orczy-kastély ma a Mátra Múzeumnak ad otthont, de falai közt a múlt különös hangja él tovább. Az éjszakai őrök – persze még a régebbi időkből származó – beszámolói szerint gyakran hallani kopogásokat, záródó ajtókat, vagy épp hirtelen lehűl a levegő egy-egy teremben. A legenda szerint Orczy Lőrinc, a 18. században élt földbirtokos szelleme járja a kastélyt, mintha csak ellenőrizné, mi történik hajdani birtokán. Bár a múzeum munkatársai mosolyogva kezelik a történetet, elismerik: a kastélyban valóban különös atmoszféra uralkodik, főleg zárás után.

Báryné Dr. Gál Edit, a múzeum igazgatója egyébkén éppen kér esztendeje kalauzolta a sajtó munkatársait – együtt egy érdeklődő turistacsoporttal – a kastélyban. Ha valaki, akkor ő igazán jól ismeri az egykori Orczy kastély történetét, de jelenét is: több mint négy évtizede dolgozik már a múzeumban. Az igazgató asszony kalauzolása során elmondta, hogy az Orczy család a gyöngyösi kastélyt leginkább vadászkastélynak használta, a legjelentősebb átalakításokat II. Lőrinc végezte, az 1820-as években a korábban barokk stílusú kastélyt klasszicista stílusban építette át.

A gyöngyösi Orczy-kastély
Forrás: csodalatosmagyarorszag.hu

Számos legenda kötődik a kastélyhoz, a gyöngyösiek sokszor mondták, a kastélyból alagutak vezetnek. Ebből annyi igaz, hogy ezek valójában a szennyvíz kivezetését szolgálták. Az emeleti részen a Hanák terem étkező volt, ahol egy hatalmas asztal állt 12 bőrrel bevont székkel, s egy nagy szekrény metszett poharakkal, evőeszközökkel – derült ki az igazgatói kalauzolás során.

A mellette lévő kis szoba feltárása során előkerült egy freskó, és töredékei. Ezek egyértelműen a szabadkőművességre utalnak. Az Orczy család a szabadkőművesség hívei voltak, így a megtalált pásztorlányka ezt erősíti, hiszen a szabadkőművesség attribútumai szerepelnek a töredéken. A kép azért is érdekes, mert ez egy elkezdett kép, nem ismerjük a festőt, aki kidolgozta a pásztorlány arcát és a hátteret, a mezőt, utána azonban elnagyolta a képet, nem fejezte be. Megmaradtak viszont a képen a festő eredeti ceruzavonásai, ami nagyon ritka. A szoba tehát az Orczy család titkos szabadkőműves összejöveteleinek helyszíne volt. Innen a kastély legszebb termébe sétáltunk át, ahol szintén a falakon látható festések történetéről hallottunk.

Az Orczy család a szabadkőművesség híve volt
Forrás: MNM KK MTM Mátra Múzeuma / Facebook

Hatvan – a Grassalkovich-kastély és a zongoraszó

A hatvani Grassalkovich-kastély elegáns barokk épülete ma vadászati múzeum. A város legjelentősebb műemlékének építése I. Grassalkovich Antal (1694–1771) tevékenységéhez köthető. A szenvedélyes ipar- és műpártoló hírében álló család a 18. század közepén döntött a hatvani vár helyén felhúzandó rezidenciáról. A kastélyhoz kötődő legenda pedig a 18. századba nyúlik vissza: egy szerelmi tragédia színhelye volt a kastély. A történet szerint az egyik fiatal grófnő beleszeretett egy zenetanárba, akivel titokban találkozgatott a zeneszobájában. Amikor a kapcsolat kitudódott, a férfit elbocsátották, a lányt pedig kolostorba zárták. A legenda szerint a kastély egyik termében éjszakánként halk zongoraszó hallatszik, mintha valaki újra meg újra eljátszaná a búcsúdalt. A racionalitás talaján elektromos zajokra, szellőzőrendszerre lehet gyanakodni – de a szellemjárást feltételező történet azóta is él, és sok látogatót vonz a kastélyba.

A hatvani Grassalkovich-kastély
Forrás: Wikipédia

Eddig jutottunk helloweeni kutakodásunk során, mely kutakodás "kudarcot" is hozott: feltételeztük ugyanis, hogy a noszvaju De La Motte kastélynak, a dormándi Remenyik Zsigmond Emlékháznak és az egri Várnak is kell legyenek kísértetei. Utóbbinak, hogy nincs, gyors magyarázatot találtunk a legendás diáknótában: "Eger városa papok városa, barátok járják fapapucsban". Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a derék jó csúhások messzire úzték a gonosz kísérteteket. A noszvaji és a dormándi kastély hiányzó legendáit pedig a két település polgármestere, Szabó Péter és Rajna Kálmán erősítették meg portálunk kérdésére.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu