Tragédia rázta meg a gyönyörű hevesi kastélyt, azóta szól a zongora az üres teremben

Heves vármegye kastélyai, kúriái – témánk szempontjából olykor a még álló várai is – nemcsak építészeti emlékei a magyar történelemnek, hanem a múlt árnyait is őrzik. Így Halloween táján pedig a még bennük rejtőzködő kísértetek is biztosabban szabadulnak el, s rémisztik a félősebbeket halálra. A Mátra alján, az Alföld szélén és a Tarna mentén számos olyan kúria és kastély áll, amely nem csupán a régi nemesi családok történetét őrzi, hanem legendákról, rejtélyekről és néha hátborzongató eseményekről is árulkodik. Egyesek szerint ezek a falak még mindig visszhangozzák a régmúlt suttogásait, mások pedig biztosra veszik: szűkebb pátriánk régi építményei máig „kísértetjárta létesítmények”.

Kísértetek – a fehér asszony legendája szerint – ma is előbukkannak időnként / Fotó: Facebook

Az "igazi" kísértetek sorába illik a siroki vár fehér asszonya, aki a szerelem és az árulás legendáját szimbolizálja

A Mátra peremén magasodó Siroki vár a térség egyik leglátványosabb – az utóbbi időkben alapos rekonstrukción átesett – romja. Ám a kőfalak között nemcsak a történelem, hanem a legenda is életre kel. Erről egy 67 éves helybeli férfi mesélt portálunknak. Azt is kérte: nevét ne írjuk meg, mert még kinevetik, akik nem hallották a történetet. Pedig a sirokiak évszázadok óta ismerhetik a fehér ruhás asszony történetét, aki teliholdas éjszakákon megjelenik a romfalak között. A monda szerint a vár úrnője fiatalon beleszeretett egy ellenséges vitézbe, s mikor a szerelem árulássá vált, a férfit kivégezték, a lányt pedig örökre a vár falai közé zárták. Azóta lelke nem talál nyugalmat, és időről időre feltűnik az éjszakában. Józanul mérlegelve ez csupán egy romantikus mesének tűnik, mégis a környékbeliek közül sokan vélik látni, amint a holdfényben valóban feltűnik egy halvány alak a várfalon – vélekedett a siroki nyugdíjas férfi.

Egy Fáy leszármazott jár vissza a domoszlói kastélyába, ahol öngyilkos lett a legenda szerint

A 19. század közepén épült Fáy-kastély elegáns vidéki rezidencia volt, ám a család tragédiái után hosszú időre elnéptelenedett. A helyiek szerint az épületnek különös aurája van – mintha a múlt nem engedné el. Egy régi legenda úgy tartja, hogy az egyik Fáy-leszármazott, aki a birtok elvesztése után bánatában a kastélyban vetett véget életének, halálának minden évfordulóján visszatér. A falu idősebb lakói között vannak, akik úgy tudják: ilyenkor különös fények villannak fel a toronyban, noha a kastély már évek óta üresen áll. Persze beszéltünk olyan helybelivel is, aki a valóban létező jelenségre racionális magyarázatot adott: a fénytörés és a viharos időjárás játéka okozhatja a jelenséget.