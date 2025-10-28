2 órája
Tragédia rázta meg a gyönyörű hevesi kastélyt, azóta szól a zongora az üres teremben
Boszorkányok pedig nincsenek – szól a Könyves Kálmánnak tulajdonított mondás még a XII. századból. Azt pedig, hogy "kísértetek pedig nincsenek" kimondja-e majd valaki, egyelőre – különösen így Halloweenkor – erősen kétséges.
Heves vármegye kastélyai, kúriái – témánk szempontjából olykor a még álló várai is – nemcsak építészeti emlékei a magyar történelemnek, hanem a múlt árnyait is őrzik. Így Halloween táján pedig a még bennük rejtőzködő kísértetek is biztosabban szabadulnak el, s rémisztik a félősebbeket halálra. A Mátra alján, az Alföld szélén és a Tarna mentén számos olyan kúria és kastély áll, amely nem csupán a régi nemesi családok történetét őrzi, hanem legendákról, rejtélyekről és néha hátborzongató eseményekről is árulkodik. Egyesek szerint ezek a falak még mindig visszhangozzák a régmúlt suttogásait, mások pedig biztosra veszik: szűkebb pátriánk régi építményei máig „kísértetjárta létesítmények”.
Az "igazi" kísértetek sorába illik a siroki vár fehér asszonya, aki a szerelem és az árulás legendáját szimbolizálja
A Mátra peremén magasodó Siroki vár a térség egyik leglátványosabb – az utóbbi időkben alapos rekonstrukción átesett – romja. Ám a kőfalak között nemcsak a történelem, hanem a legenda is életre kel. Erről egy 67 éves helybeli férfi mesélt portálunknak. Azt is kérte: nevét ne írjuk meg, mert még kinevetik, akik nem hallották a történetet. Pedig a sirokiak évszázadok óta ismerhetik a fehér ruhás asszony történetét, aki teliholdas éjszakákon megjelenik a romfalak között. A monda szerint a vár úrnője fiatalon beleszeretett egy ellenséges vitézbe, s mikor a szerelem árulássá vált, a férfit kivégezték, a lányt pedig örökre a vár falai közé zárták. Azóta lelke nem talál nyugalmat, és időről időre feltűnik az éjszakában. Józanul mérlegelve ez csupán egy romantikus mesének tűnik, mégis a környékbeliek közül sokan vélik látni, amint a holdfényben valóban feltűnik egy halvány alak a várfalon – vélekedett a siroki nyugdíjas férfi.
Egy Fáy leszármazott jár vissza a domoszlói kastélyába, ahol öngyilkos lett a legenda szerint
A 19. század közepén épült Fáy-kastély elegáns vidéki rezidencia volt, ám a család tragédiái után hosszú időre elnéptelenedett. A helyiek szerint az épületnek különös aurája van – mintha a múlt nem engedné el. Egy régi legenda úgy tartja, hogy az egyik Fáy-leszármazott, aki a birtok elvesztése után bánatában a kastélyban vetett véget életének, halálának minden évfordulóján visszatér. A falu idősebb lakói között vannak, akik úgy tudják: ilyenkor különös fények villannak fel a toronyban, noha a kastély már évek óta üresen áll. Persze beszéltünk olyan helybelivel is, aki a valóban létező jelenségre racionális magyarázatot adott: a fénytörés és a viharos időjárás játéka okozhatja a jelenséget.
Tarnamérán az Almásy-kastélynak is van kísértete
A tarnamérai Almásy-kastély egykor a környék egyik legszebb nemesi otthona volt, később azonban iskola és hivatal költözött az épületbe. A múlt század közepén a gyerekek és a tanárok egyaránt különös eseményekről számoltak be: lépések a folyosón, zongoraszó az üres teremből, mozduló függönyök zárt ablaknál. A legenda pedig úgy szólt, hogy egy fiatal cselédlány tragikus halála óta őrződik meg az épületben a szerencsétlen sorsú lányka szelleme, aki a zongorán játszotta utolsó dallamát. Az Almási-kastély ma is zárt és részben romos, de a környékbeliek közül biztosan vannak még olyanok, akik kerülik, ha leszáll az este.
Gyöngyös sem maradhat ki a sorból az Orczy-kastély rejtélyeivel
A gyöngyösi Orczy-kastély ma a Mátra Múzeumnak ad otthont, de falai közt a múlt különös hangja él tovább. Az éjszakai őrök – persze még a régebbi időkből származó – beszámolói szerint gyakran hallani kopogásokat, záródó ajtókat, vagy épp hirtelen lehűl a levegő egy-egy teremben. A legenda szerint Orczy Lőrinc, a 18. században élt földbirtokos szelleme járja a kastélyt, mintha csak ellenőrizné, mi történik hajdani birtokán. Bár a múzeum munkatársai mosolyogva kezelik a történetet, elismerik: a kastélyban valóban különös atmoszféra uralkodik, főleg zárás után.
Báryné Dr. Gál Edit, a múzeum igazgatója egyébkén éppen kér esztendeje kalauzolta a sajtó munkatársait – együtt egy érdeklődő turistacsoporttal – a kastélyban. Ha valaki, akkor ő igazán jól ismeri az egykori Orczy kastély történetét, de jelenét is: több mint négy évtizede dolgozik már a múzeumban. Az igazgató asszony kalauzolása során elmondta, hogy az Orczy család a gyöngyösi kastélyt leginkább vadászkastélynak használta, a legjelentősebb átalakításokat II. Lőrinc végezte, az 1820-as években a korábban barokk stílusú kastélyt klasszicista stílusban építette át.
Számos legenda kötődik a kastélyhoz, a gyöngyösiek sokszor mondták, a kastélyból alagutak vezetnek. Ebből annyi igaz, hogy ezek valójában a szennyvíz kivezetését szolgálták. Az emeleti részen a Hanák terem étkező volt, ahol egy hatalmas asztal állt 12 bőrrel bevont székkel, s egy nagy szekrény metszett poharakkal, evőeszközökkel – derült ki az igazgatói kalauzolás során.
A mellette lévő kis szoba feltárása során előkerült egy freskó, és töredékei. Ezek egyértelműen a szabadkőművességre utalnak. Az Orczy család a szabadkőművesség hívei voltak, így a megtalált pásztorlányka ezt erősíti, hiszen a szabadkőművesség attribútumai szerepelnek a töredéken. A kép azért is érdekes, mert ez egy elkezdett kép, nem ismerjük a festőt, aki kidolgozta a pásztorlány arcát és a hátteret, a mezőt, utána azonban elnagyolta a képet, nem fejezte be. Megmaradtak viszont a képen a festő eredeti ceruzavonásai, ami nagyon ritka. A szoba tehát az Orczy család titkos szabadkőműves összejöveteleinek helyszíne volt. Innen a kastély legszebb termébe sétáltunk át, ahol szintén a falakon látható festések történetéről hallottunk.
Hatvan – a Grassalkovich-kastély és a zongoraszó
A hatvani Grassalkovich-kastély elegáns barokk épülete ma vadászati múzeum. A város legjelentősebb műemlékének építése I. Grassalkovich Antal (1694–1771) tevékenységéhez köthető. A szenvedélyes ipar- és műpártoló hírében álló család a 18. század közepén döntött a hatvani vár helyén felhúzandó rezidenciáról. A kastélyhoz kötődő legenda pedig a 18. századba nyúlik vissza: egy szerelmi tragédia színhelye volt a kastély. A történet szerint az egyik fiatal grófnő beleszeretett egy zenetanárba, akivel titokban találkozgatott a zeneszobájában. Amikor a kapcsolat kitudódott, a férfit elbocsátották, a lányt pedig kolostorba zárták. A legenda szerint a kastély egyik termében éjszakánként halk zongoraszó hallatszik, mintha valaki újra meg újra eljátszaná a búcsúdalt. A racionalitás talaján elektromos zajokra, szellőzőrendszerre lehet gyanakodni – de a szellemjárást feltételező történet azóta is él, és sok látogatót vonz a kastélyba.
Eddig jutottunk helloweeni kutakodásunk során, mely kutakodás "kudarcot" is hozott: feltételeztük ugyanis, hogy a noszvaju De La Motte kastélynak, a dormándi Remenyik Zsigmond Emlékháznak és az egri Várnak is kell legyenek kísértetei. Utóbbinak, hogy nincs, gyors magyarázatot találtunk a legendás diáknótában: "Eger városa papok városa, barátok járják fapapucsban". Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a derék jó csúhások messzire úzték a gonosz kísérteteket. A noszvaji és a dormándi kastély hiányzó legendáit pedig a két település polgármestere, Szabó Péter és Rajna Kálmán erősítették meg portálunk kérdésére.
