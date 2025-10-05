Így kezdett új életet Egerben a krisnás influenszer

Körmendi Anna ugyan már augusztusban Egerbe költözött, azonban a bútorai még sokat kellett várnia, emiatt egy ideig egy felfújható matracon kellett aludnia. Azonban bútorai lassacskán megérkeztek, és mostanra szépen lassan betudta rendezni kis lakását.

Körmendi Anna, krisnás influenszer Egerbe költözött.

Forrás: Körmendi Anna/Facebook

És ahogy augusztusi videójában ígérte, augusztus óta rengeteg bútor összerakós, lakberendezős videót rakott fel TikTok-csatornájára.

Viszont több Instagram-posztja már arra enged következtetni, hogy a lakberendezés hosszú és fáradságos időszaka már lezárult, sikerült belakni kis lakását:

Az egyik videóban Körmendi azt is elárulta, hogy azért költözött Egerbe, hogy a helyi krisna közösség életében vegyen tevékenyen részt, a tervek szerint leckéket és jógaórákat fog tartani.