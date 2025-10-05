43 perce
Így kezdett új életet Egerben a krisnás influenszer
Körmendi Anna, népszerű krisnás influenszer Egerbe költözött. TikTok-videóiban a beköltözés nehézségeiről és terveiről beszélt.
Körmendi Anna ugyan már augusztusban Egerbe költözött, azonban a bútorai még sokat kellett várnia, emiatt egy ideig egy felfújható matracon kellett aludnia. Azonban bútorai lassacskán megérkeztek, és mostanra szépen lassan betudta rendezni kis lakását.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
És ahogy augusztusi videójában ígérte, augusztus óta rengeteg bútor összerakós, lakberendezős videót rakott fel TikTok-csatornájára.
Viszont több Instagram-posztja már arra enged következtetni, hogy a lakberendezés hosszú és fáradságos időszaka már lezárult, sikerült belakni kis lakását:
Az egyik videóban Körmendi azt is elárulta, hogy azért költözött Egerbe, hogy a helyi krisna közösség életében vegyen tevékenyen részt, a tervek szerint leckéket és jógaórákat fog tartani.
Újabb étteremlánc érkezik Egerbe, legendás cukrászda helyén nyitnak
Már hazánkban is megjelent az agresszív rovar – addig csíp, amíg a "betolakodó" él és mozog