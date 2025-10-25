Generációk imádták, de még idén is színpadon állt - ma van Kovács Kati napja

A verpeléti születésű Kovács Kati neve egy a magyar könnyűzene élvonalával: több mint ötven év alatt folyamatosan jelen volt a hazai slágerlisták élén, és generációk kedvencévé vált. Idén lett hatvan éve, hogy színpadra állt, szombaton pedig 81. születésnapját ünnepli.

Nyolcvanegy éves lett Kovács Kati

Forrás: Magyar Nemzet

A legendás előadóművész ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, interjút pedig még ennél is ritkábban ad – magánéletét gondosan óvja, azonban többször volt már, hogy lapunk is írt róla.

Áprilisban interjúban beszélt gyerekkoráról is Egerhez és Verpeléthez fűzött viszonyáról is, amiről mi is beszámoltunk.