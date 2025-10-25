51 perce
Generációk imádták, de még idén is színpadon állt - ma van Kovács Kati napja
Kovács Katit rengetegen szeretik, zenéje generációkat mozgatott meg. Október 25-én születésnapját, idén lett 81 éves.
A verpeléti születésű Kovács Kati neve egy a magyar könnyűzene élvonalával: több mint ötven év alatt folyamatosan jelen volt a hazai slágerlisták élén, és generációk kedvencévé vált. Idén lett hatvan éve, hogy színpadra állt, szombaton pedig 81. születésnapját ünnepli.
A legendás előadóművész ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, interjút pedig még ennél is ritkábban ad – magánéletét gondosan óvja, azonban többször volt már, hogy lapunk is írt róla.
Áprilisban interjúban beszélt gyerekkoráról is Egerhez és Verpeléthez fűzött viszonyáról is, amiről mi is beszámoltunk.
Az énekesnő júniusban MVM Dome színpadán ünnepelte meg, hogy már hat évtizede kezdte a szakmát. A nagy esemény előtti napon podcastbeszélgetésünk során arról kérdeztük, milyen érzések és gondolatok kavarognak benne a fellépéssel kapcsolatban.
Volt úgy, hogy a zenei rendező azt mondta, hogy ez kinek kell, ez az ordibálás? Azt mondtam, hogy akkor én haza megyek, mert nem tetszett a viselkedése a zenei rendezőnek. Egy vagy kettő volt ilyen. Azt mondták, hogy jó akkor, nem énekel többé a rádióban. Mondtam, akkor nem énekelek többé. Makacs kislány voltam.
- mesélte ezt is az énekesnő.
Az Eger Sikeréért Egyesület az Egri Csillagok Sétányán emlékkövet helyezett el az Érsek utcában Kovács Kati tiszteletére. Őt illette meg az első Egri Csillag 2018. október 4-én.
Egy nyáron közzétett videóban saját szavaival idézte fel azt az időszakot, amikor Németországban kezdett ismertté válni:
Éppen Hamburgban kezdtem sztárrá válni, kihívtak bennünket egy német lemeztársasággal. A magyarokkal szemben toleránsabbak voltak, kaptunk útlevelet időnként. Énekeltem egy-két dalt, ami siker lett, de akkor jött a nyári túrné.
