Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét

Kedd este egy egri versenyzőért izgulhattunk a TV2 Legyen Ön is milliomos! című vetélkedőjében. A jelenleg Palik László műsorvezetésével futó szériában egy egri programozó mérette meg magát.

A Legyen ön is milliomos! adásában egri férfi nyert

Forrás: TV2

Susán Zoltán 55 éves egri programozó, eredeti végzettsége szerint matematika-számítástechnika végzettségű tanár. Elmondta, hogy már nagyon régen jelentkezett a műsorba, a kihívás és a nyeremény motiválta.

Az általános műveltségre van szükség a műsortban, de én leginkább a természettudományokban vagyok erős. A sorkérdés, amivel bejutottam erről a területről volt, mégis ez volt a legnagyobb stressz, hiszen itt a gyorsaság számít amellett, hogy helyes-e a válasz. Nagy a dilemma: gondoljam át és biztosan jól válaszoljak, vagy csak válaszoljak zsigerből, gyorsan?

– mondta portálunk kérdésére.

Nagy a stressz, mikor ott ülsz a Legyen Ön is milliomos! székében

A férfi elmondta, sok minden érdekli, történelem, filmek is, de mégis egy utóbbira vonatkozó kérdésnél állt meg. Azt mondja, furfangosak a kérdések és alapos tudásra van szükség, de kevesen vannak, akik fejből tudják ki és hány Oscart díjat kapott egy-egy művéért.

– Kapizsgálom, emlékszem, de mégsem tudom biztosan. Ez a féltudás a legrosszabb. Tulajdonképpen nagy nyomást is helyeztem magamra, mert hát szerettem volna nyerni is, meg jól is teljesíteni, nem felsülni annyi néző előtt. Nem csodálkozom rajta, hogy néha az emberek egyszerű kérdésekre sem tudják a választ, mert nekem is voltak olyan pillanataim, amikor ha megkérdezték volna, hány ujjam van összesen, meg kellett volna számolni – mondta a műsorról Zoltán.

Az ellenfeleiről azt mondta, hogy okosak voltak és fiatalok, szóval félt is tőle, hogy simán lepipálják majd. Palik Lászlót viszont nagyon jó műsorvezetőnek tartja, mert nyugalmat áraszt, nem terheli feleslegesen a versenyzőket, akik amúgy is nehéz szituációban próbálnak helyt állni.

– A nyereményből, egy Liverpool meccsre szeretném elvinni a fiamat, remélem sikerül megszervezni – árulta el Susán Zoltán.