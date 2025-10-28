2 órája
Lola elárulta a kislánya nevét
A hatvani énekesnő október elsején osztotta meg az örömhírt, miszerint megszületett a kislánya. Lola csodálatos fotókat posztolt a közösségi oldalán és elárulta a pici nevét is.
A hatvani születésű énekesnő, Lola, azaz Korsós Judit október elsején meghitt fotóval osztotta meg követőivel, hogy megszületett a kislánya. Lola legújabb Facebook posztjában elárulta az újszülött nevét, ami nem más mint, Lenka. Az énekesnő fotókat is mellékelt a bejegyzéshez.
A Ki vagy te? című podcastban elmesélte, hogy párjával készültek a gyermekvállalásra, annak pedig örültek, hogy a baba természetes úton megfogant, hiszen az egykori tinisztár egyik orvosától rossz híreket kapott, sőt, a szakember a kora és külseje miatt is megalázó szavakkal illette.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy az édesanya Instagram-sztorijában megosztott egy képet a babaszobáról, amely olyan, mintha egy mesekönyv oldaláról jött volna le elénk.
