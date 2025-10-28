október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boldogság

2 órája

Lola elárulta a kislánya nevét

Címkék#kisbaba#lola#fotó#kislány

A hatvani énekesnő október elsején osztotta meg az örömhírt, miszerint megszületett a kislánya. Lola csodálatos fotókat posztolt a közösségi oldalán és elárulta a pici nevét is.

Heol.hu

A hatvani születésű énekesnő, Lola, azaz Korsós Judit október elsején meghitt fotóval osztotta meg követőivel, hogy megszületett a kislánya. Lola legújabb Facebook posztjában elárulta az újszülött nevét, ami nem más mint, Lenka. Az énekesnő fotókat is mellékelt a bejegyzéshez.

Lola csodálatos fotókat posztolt a közösségi oldalán és elárulta a pici nevét is
Lola csodálatos fotókat posztolt a közösségi oldalán és elárulta a pici nevét is
Forrás: Lola/Facebook

A Ki vagy te? című podcastban elmesélte, hogy párjával készültek a gyermekvállalásra, annak pedig örültek, hogy a baba természetes úton megfogant, hiszen az egykori tinisztár egyik orvosától rossz híreket kapott, sőt, a szakember a kora és külseje miatt is megalázó szavakkal illette. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az édesanya Instagram-sztorijában megosztott egy képet a babaszobáról, amely olyan, mintha egy mesekönyv oldaláról jött volna le elénk.

(Főoldali képünk forrása: Lola/Instagram)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu