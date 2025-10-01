1 órája
Nagy a boldogság! Megszületett Lola kislánya, mutatjuk a tündéri fotót és az őszinte vallomást
Nemrég Lola esküvőjének örült az egész ország, most pedig újabb örömhírt osztott meg. Megszületett Lola kislánya.
Forrás: Szabolcs László / MW Bulvár
A hatvani születésű énekesnő, Lola, azaz Korsós Judit, januárban örömteli hírt osztott meg rajongóival: első gyermekét várja. A terhesség első időszaka nem volt mentes a nehézségektől, de az énekesnő és párja kiegyensúlyozottan és boldogan készültek a szülőségre. A Ki vagy te? című podcastban elmesélte, hogy párjával készültek a gyermekvállalásra, annak pedig örültek, hogy a baba természetes úton megfogant, hiszen az egykori tinisztár egyik orvosától rossz híreket kapott, sőt, a szakember a kora és külseje miatt is megalázó szavakkal illette. Lola október elsején meghitt fotóval osztotta meg követőivel, hogy megszületett kislánya.
Az énekesnő korábban elárulta, hogy nem szeretne annyi dolgot megosztani kislányával kapcsolatban az internet közösségével, amit sok más közszereplő megtesz. Szerinte túl személyes adatokat osztanak meg a gyermekükről, ezáltal a vadidegen emberek is szinte mindent tudnak.
Szerintem az, hogy egy csecsemőről kiraksz egy képet – felöltözve – vagy van rólatok egy szép kép, az abszolút belefér. Utána az, hogy mutogatod bárhol, nekem nem fér bele, de ilyen tartalom is rengeteg van a neten, hogy mit szabad és mit nem. Egy biztos: a gyerekek az életünk részei, szóval eldugni nem tudjuk őket. Nem vágyom arra, hogy reklámtartalmakat készítsek úgy, hogy a gyermeket használom
– árulta el, hozzátéve, több ajánlatot kapott már.
Lola korábban is kifejtette véleményét fontos témákkal kapcsolatban, nemrég arról mesélt őszintén, hogy milyen bántások és elvárások érik a nőket a várandósság alatt.
