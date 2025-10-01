október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gólyahír

1 órája

Nagy a boldogság! Megszületett Lola kislánya, mutatjuk a tündéri fotót és az őszinte vallomást

Címkék#énekesnő#lola#szülés

Nemrég Lola esküvőjének örült az egész ország, most pedig újabb örömhírt osztott meg. Megszületett Lola kislánya.

Heol.hu
Nagy a boldogság! Megszületett Lola kislánya, mutatjuk a tündéri fotót és az őszinte vallomást

Megszületett Lola kislánya

Forrás: Szabolcs László / MW Bulvár

A hatvani születésű énekesnő, Lola, azaz Korsós Judit, januárban örömteli hírt osztott meg rajongóival: első gyermekét várja. A terhesség első időszaka nem volt mentes a nehézségektől, de az énekesnő és párja kiegyensúlyozottan és boldogan készültek a szülőségre. A Ki vagy te? című podcastban elmesélte, hogy párjával készültek a gyermekvállalásra, annak pedig örültek, hogy a baba természetes úton megfogant, hiszen az egykori tinisztár egyik orvosától rossz híreket kapott, sőt, a szakember a kora és külseje miatt is megalázó szavakkal illette. Lola október elsején meghitt fotóval osztotta meg követőivel, hogy megszületett kislánya.

Megszületett Lola első kislánya
Megszületett Lola kislánya
Forrás: Lola / Instagram

Megszületett Lola kislánya

Az énekesnő korábban elárulta, hogy nem szeretne annyi dolgot megosztani kislányával kapcsolatban az internet közösségével, amit sok más közszereplő megtesz. Szerinte túl személyes adatokat osztanak meg a gyermekükről, ezáltal a vadidegen emberek is szinte mindent tudnak. 

Szerintem az, hogy egy csecsemőről kiraksz egy képet – felöltözve – vagy van rólatok egy szép kép, az abszolút belefér. Utána az, hogy mutogatod bárhol, nekem nem fér bele, de ilyen tartalom is rengeteg van a neten, hogy mit szabad és mit nem. Egy biztos: a gyerekek az életünk részei, szóval eldugni nem tudjuk őket. Nem vágyom arra, hogy reklámtartalmakat készítsek úgy, hogy a gyermeket használom

 – árulta el, hozzátéve, több ajánlatot kapott már.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Lola egy tortát is kapott a legcsodálatosabb újdonsült édesanyának címezve
Lola egy tortát is kapott a legcsodálatosabb újdonsült édesanyának címezve
Forrás: Lola / Instagram

Lola korábban is kifejtette véleményét fontos témákkal kapcsolatban, nemrég arról mesélt őszintén, hogy milyen bántások és elvárások érik a nőket a várandósság alatt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu