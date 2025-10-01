Nagy a boldogság! Megszületett Lola kislánya, mutatjuk a tündéri fotót és az őszinte vallomást

A hatvani születésű énekesnő, Lola, azaz Korsós Judit, januárban örömteli hírt osztott meg rajongóival: első gyermekét várja. A terhesség első időszaka nem volt mentes a nehézségektől, de az énekesnő és párja kiegyensúlyozottan és boldogan készültek a szülőségre. A Ki vagy te? című podcastban elmesélte, hogy párjával készültek a gyermekvállalásra, annak pedig örültek, hogy a baba természetes úton megfogant, hiszen az egykori tinisztár egyik orvosától rossz híreket kapott, sőt, a szakember a kora és külseje miatt is megalázó szavakkal illette. Lola október elsején meghitt fotóval osztotta meg követőivel, hogy megszületett kislánya.

Megszületett Lola kislánya

Forrás: Lola / Instagram

Megszületett Lola kislánya

Az énekesnő korábban elárulta, hogy nem szeretne annyi dolgot megosztani kislányával kapcsolatban az internet közösségével, amit sok más közszereplő megtesz. Szerinte túl személyes adatokat osztanak meg a gyermekükről, ezáltal a vadidegen emberek is szinte mindent tudnak.

Szerintem az, hogy egy csecsemőről kiraksz egy képet – felöltözve – vagy van rólatok egy szép kép, az abszolút belefér. Utána az, hogy mutogatod bárhol, nekem nem fér bele, de ilyen tartalom is rengeteg van a neten, hogy mit szabad és mit nem. Egy biztos: a gyerekek az életünk részei, szóval eldugni nem tudjuk őket. Nem vágyom arra, hogy reklámtartalmakat készítsek úgy, hogy a gyermeket használom

– árulta el, hozzátéve, több ajánlatot kapott már.