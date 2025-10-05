október 5., vasárnap

Gyermekáldás

Varázslatos babaszobát villantott Lola, sokan irigykedve nézik

Néhány nappal kislánya megszületése után Lola betekintést engedett abba, milyen bájos babaszobát készítettek elő otthon a kis jövevénynek.

A hatvani születésű énekesnő, Lola, azaz Korsós Judit élete legszebb fejezetéhez érkezett. Az énekesnő egyik legnagyobb álma vált valóra azzal, hogy néhány nappal ezelőtt világra hozhatta első gyermekét, ezzel rácáfolva azokra az orvosi véleményekre, amelyek szerint kevés esélye volt arra, hogy természetes úton válhasson édesanyává.

Bár Lola egyelőre nem árult el, hogy párjával milyen nevet adtak kislányuknak, az énekesnő most egy kisebb bepillantást engedett abba, milyen babaszoba várja otthon az újszülött csöppséget.

Az édesanya Instagram-sztorijában megosztott egy képet a babaszobáról, amely olyan, mintha egy mesekönyv oldaláról jött volna le elénk. A fotón a szoba rózsaszín és bézs árnyalatokban ragyog, a falat egy aranyos Bambi-festmény díszíti, a kiságyban pedig egy fehér plüssmackó is helyet kapott, hogy vigyázza a kis jövevény álmát

A kislányról készült fotót korábbi cikkünkben találod meg:

 

