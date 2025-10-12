október 12., vasárnap

Markazi galambász sztori

1 órája

Magasröptű keringő fiatal galambjaival lett bajnok 70 évesen

A most 70 éves Sőregi Ferenc azzal kereste meg kollégánkat, hogy a galambsporttal kapcsolatos eseményről szeretné tájékoztatni portálunkat. Hét éve foglalkozik a budapesti magasröptű keringő fajtájú galambok tenyésztésével és részt vesz a röpversenyeken is.

Sike Sándor

A galambász szavaiból kiderült: ebben az évben sikerült – mint fogalmazott "az én szememben" – óriási eredményt elérnie, azzal, hogy a fiatal galambok versenyében országos bajnokságot nyert. A tavaly elért harmadik hely is nagy örömet szerzett számára, de a bajnoki cím „mindent visz”. Meg is invitálta kollégánkat Markazra, hogy élőben láthassa a bajnok magasröptű keringő galambjait, amelynek jelenleg úgy száz egyedéről gondoskodik.

A magasröptű keringő gyönyörű lény
A budapesti magasröptű keringő elhelyezése nem csak tréfásan, de a valóságban is szállodai szintű Sőregi Ferencnél
Fotó: Sike Sándor / Forrás:  Beküldött fotó

A budapesti magasröptű keringő galambjaival Sőregi Ferenc indulhat s champion versenyen

– Ezzel az eredménnyel jogosultságot szereztem a champion versenyre – a bajnokok bajnokságára. Tagja vagyok egyébként a gyöngyösi C-55-ös galamb egyesületnek, itt ellátom a röptitkári feladatokat – mondta el a bajnok, amikor arra invitált bennünket, hogy megnézzük galambjait és azok birodalmát a markazi tó partján.

A bajnoki címhez vándorserleg is járt
Fotó: Sike Sándor / Forrás:  Beküldött fotó

Markazon aztán precíz kalauzolásban volt részünk. Kiderült, hogy Ferenc jó öt-hat éve kezdte újra a közel 45 évvel korábban megszakított galambászkodást. Akkor ugyanis a Visontai Hőerőműben kezdett el dolgozni, ami mellett lehetetlen lett volna ennek a hobbinak, szenvedélynek hódolni. Feleségével ketten fogadták kollégánkat a kifejezetten a galambok számára kialakított "birodalomban". Itt nem csak hallhattunk róla de láthattuk is a tenyészállományt, ami 32 párból áll, illetve a szálló galambokat, aminek együttes létszáma körülbelül 100 darab. 
– Pontos számot nehéz mondani, mert gyakran változik, főleg a ragadozó madarak támadása és rablása következtében. Galambjaim produkciója – a 6-7 óra hosszú és a felhők magasságában végrehajtott szállás – igazi élményt jelent – fogalmazott a 70 évesen bajnoki címet szerzett Sőregi Ferenc.
Beszélgetésünk során sok mindent hallhattunk és láthattunk. Például azt, hogy milyen precízen és mennyire akkurátusan törődik magasröptű keringőivel a nyugdíjas galambász.
– Sajnálatosnak tartom, hogy ezzel a nagyszerű hobbival egyre kevesebben foglalkozunk. Az idősebb galambászok lassan kiöregszenek, a fiatalokat pedig inkább a telefon vagy a számítógép nyomogatása érdekli. Vannak ugyan népszerűsítő események, kiállítások, de ezeknek sajnos kevés eredménye van – fogalmazott Ferenc.

Látványuk még fotón is lenyűgöző
Fotó: Sike Sándor / Forrás:  Beküldött fotó

A kiengedett falkából minimum 16 galambnak egyidejűleg vissza kell tudni ülni

Sőregi úrtól sok mindent megtudhattunk hobbijával, versenyzésével, versenybíróskodásával kapcsolatban. Ennek a beszélgetésnek egyfajta összegzése álljon itt, kezdve a legfontosabbal, a röptetési céllal, célokkal. Ez pedig nem más, mint hogy elegendő madár, legalább 26 darab tudjon felszállni és hosszú ideig — akár több órán keresztül — a levegőben keringeni. A kiengedett falkából minimum 16 galambnak egyidejűleg vissza kell tudni ülni a rajthelyre, meghatározott ideig. 
– A postagalambok versenyétől eltérően a keringőink innen helyből szállnak fel, kétszemélyes zsűri értékeli a teljesítményét. Én magam is zsűrizek, természetesen nem a saját galambjaim teljesítését – árulta el kérdésünkre a galambász.

Az időjárási viszonyok döntőek

Az, hogy mennyi ideig kell a madaraknak a magasban maradniuk, és mennyi „tűnő” – amikor nem látható – rész van, fajta- és rendezvényfüggő. Az edzéseket fokozatosan kell felépíteni. Kezdő röptetések rövid idővel, kisebb magasságban, és fokozatosan kell növelni azt. Az időjárási viszonyok döntőek: szél, meleg, páratartalom befolyásolhatja a repülést, a magasra emelkedést.
Sőregi Ferenc beszélt arról is, hogy minden egyes példány precízen beazonosítható. A verseny előírás tartalmazza azt, hogy a galambok érvényes, szabályos lábgyűrűvel legyenek ellátva. Így például kell legyen rajtuk a 7 milliméteres – tollas lábúaknál 8 milliméteres – zárt gyűrű. A versenyekre leadott jegyzőkönyvben szerepelnie kell az azonossági adatoknak, gyűrűszámoknak, és a bírálók, versenyzők kötelesek betartani a versenyszabályokat.
Szóba jöttek a beszélgetéskor a galambokra leselkedő veszélyek is. A nagy magasságban a ragadozó madarak a fényes (fehér) tollazat miatt nagyobb eséllyel szúrják ki a falkát, és csapnak szét közöttük. A kondíció, keringési állóképesség hiányosságai miatt pedig a madarak korán leeshetnek, nem tudnak visszatérni.

Itt teszünk egy kis kitérőt

Mielőtt Markazra indult volna kollégánk, utánajárt annak a szakirodalomban, hogy milyen tartási feltételeket kell biztosítani ezeknek a galamboknak. Ezek szerint fontos, hogy legyen elegendő méretű galambfészek, ülőrudak és nyugalmi helyek. Biztosítani szükséges, hogy a madarak szabadon ki tudjanak repülni, fel tudjanak emelkedni — tehát a kifutó magas nyílással, rácsozott tetővel legyen kialakítva. A tetőrács és rácsozat legyen oly módon kialakítva, hogy ragadozók – sas, héja például –  ne tudjanak bejutni. Fontos a jó szellőzés, de az is, hogy huzatmentes legyen a hely. A tisztaság, takarítás is elengedhetetlen, mert az ürülék, por, mikrobák felhalmozódása gyorsan betegséget okozhat az állomány körében.

Nos, amit láthattunk Markazon, az azt bizonyítja, hogy precízebben nem is lehetne gondoskodni a száz darab körüli állományről, mint azt Sőregi Ferenc – a neje támogató, segítő hozzáállása mellett – teszi. Érdekességképpen pedig a galambász ingatlanul láthattunk még pár gyönyörű más fajtájú szárnyast is, ami bár dísze az udvarnak, de nemhogy több száz méterre nem képes repülni, hanem a kétméteres kerítés is magas lenne neki.

 

 

 

