Magasröptű keringő fiatal galambjaival lett bajnok 70 évesen

A galambász szavaiból kiderült: ebben az évben sikerült – mint fogalmazott "az én szememben" – óriási eredményt elérnie, azzal, hogy a fiatal galambok versenyében országos bajnokságot nyert. A tavaly elért harmadik hely is nagy örömet szerzett számára, de a bajnoki cím „mindent visz”. Meg is invitálta kollégánkat Markazra, hogy élőben láthassa a bajnok magasröptű keringő galambjait, amelynek jelenleg úgy száz egyedéről gondoskodik.

A budapesti magasröptű keringő elhelyezése nem csak tréfásan, de a valóságban is szállodai szintű Sőregi Ferencnél

A budapesti magasröptű keringő galambjaival Sőregi Ferenc indulhat s champion versenyen

– Ezzel az eredménnyel jogosultságot szereztem a champion versenyre – a bajnokok bajnokságára. Tagja vagyok egyébként a gyöngyösi C-55-ös galamb egyesületnek, itt ellátom a röptitkári feladatokat – mondta el a bajnok, amikor arra invitált bennünket, hogy megnézzük galambjait és azok birodalmát a markazi tó partján.

A bajnoki címhez vándorserleg is járt

Markazon aztán precíz kalauzolásban volt részünk. Kiderült, hogy Ferenc jó öt-hat éve kezdte újra a közel 45 évvel korábban megszakított galambászkodást. Akkor ugyanis a Visontai Hőerőműben kezdett el dolgozni, ami mellett lehetetlen lett volna ennek a hobbinak, szenvedélynek hódolni. Feleségével ketten fogadták kollégánkat a kifejezetten a galambok számára kialakított "birodalomban". Itt nem csak hallhattunk róla de láthattuk is a tenyészállományt, ami 32 párból áll, illetve a szálló galambokat, aminek együttes létszáma körülbelül 100 darab.

– Pontos számot nehéz mondani, mert gyakran változik, főleg a ragadozó madarak támadása és rablása következtében. Galambjaim produkciója – a 6-7 óra hosszú és a felhők magasságában végrehajtott szállás – igazi élményt jelent – fogalmazott a 70 évesen bajnoki címet szerzett Sőregi Ferenc.

Beszélgetésünk során sok mindent hallhattunk és láthattunk. Például azt, hogy milyen precízen és mennyire akkurátusan törődik magasröptű keringőivel a nyugdíjas galambász.

– Sajnálatosnak tartom, hogy ezzel a nagyszerű hobbival egyre kevesebben foglalkozunk. Az idősebb galambászok lassan kiöregszenek, a fiatalokat pedig inkább a telefon vagy a számítógép nyomogatása érdekli. Vannak ugyan népszerűsítő események, kiállítások, de ezeknek sajnos kevés eredménye van – fogalmazott Ferenc.