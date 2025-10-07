1 órája
Videón a megosztó produkció! Olyat énekelt a Megasztárban az egri egyetemista, hogy kétszer is félbeszakították!
Németh Vanda tavaly hatalmasat énekelt a Megasztár színpadán, de sajnos az élő showig nem jutott el. A Megasztár 2025-ös válogatójára édesanyjával érkezett a stúdióba, aki külön versenyzőként próbál szerencsét.
Forrás: Bors
Németh Vandáért már a tavalyi évadban is szurkolhattunk: az egri egyetemistaként érkező énekesnő a Megasztár 2024 válogatóján tűnt fel, és egészen a középdöntőig menetelt. Ott azonban Ruzsa Magdi a párbajt követően Dányi Róbertet választotta az élő show-ba, miközben arra biztatta Vandát, hogy ne adja fel, térjen vissza, és nyerje meg a következő évadot. Vanda megfogadta a tanácsot, és újra jelentkezett a Megasztár 2025-be – ezúttal azonban nem egyedül érkezett a válogatóra.
Marics Peti rögtön felismerte a 20 éves egyetemistát
Csalódásnak éltem meg, mert végig próbáltam száz százalékot nyújtani. De nekem nem ért véget ott a történet
– mondta Vanda a kisfilmjében.
Amint Németh Vanda színpadra lépett, Marics Peti azonnal felismerte a fiatal énekesnőt, és láthatóan örömmel fogadta visszatérését. A mentor lelkesen jelezte mestertársainak, hogy nagy kedvenc tért vissza, és biztosította őket arról, hogy hamarosan ők is megszeretik Vandát.
Vanda produkciója nem aratott osztatlan sikert a zsűri körében: a mentorok szerint nem a megfelelő dalt választotta, ezért a produkciót félbeszakították, és arra kérték, hogy acapellában adjon elő egy másik számot. A versenyző Lady Gaga világhírű slágerét, a Shallow-t énekelte el, ám az újabb próbálkozás sem győzte meg teljes mértékben a zsűrit.
Marics Peti azonban kiállt mellette, és felajánlotta mentortársainak, hogy Vanda tavalyi teljesítménye alapján ő szívesen vinné tovább a versenyzőt – ha ehhez a többiek is hozzájárulnak. Curtis és Tóth Gabi azonban nemet mondtak. Végül Herczeg Erika és Marics Peti igen szavazatával Vanda továbbjutott a versenyben.
Németh Vanda nem egyedül érkezett a Megasztár 2026 válogatójára
Németh Vanda idén is édesanyja társaságában érkezett a műsorba, aki tavaly még csak szurkolóként kísérte el a fiatal énekesnőt, ezúttal maga is versenyzőként állt színpadra a Megasztárban.
A Bors interjút készített Németh Beátával, aki elmesélte, hogy már középiskolásként hangképzést tanult, és fiatalon musicalszínészi álmokat dédelgetett. Tanára is tehetségesnek tartotta, ám az élet más irányba vitte: korán férjhez ment, és a család került előtérbe. Bár a zene végig jelen maradt az életében, számos rendezvényen fellépett és versenyeken is szép eredményeket ért el, a nagy áttörés eddig elmaradt.
1998-ban már szerepelt a TV2 első tehetségkutatójában, a Kifutó című műsorban, és azóta szinte minden hazai tehetségkutatóba jelentkezett – kivéve azokat az időszakokat, amikor gyermekeit várta. A sok próbálkozás ellenére azonban eddig nem sikerült kitörnie, és egy idő után el is bizonytalanodott.
A fordulópontot tavaly hozta el, amikor elkísérte lányát, Vandát a Megasztár válogatójára. A pozitív légkör és támogató közeg hatására úgy döntött: idén ő is újra színpadra áll.
15 éve minőségbiztosítási mérnökként dolgozok, nem tudom, hogy hogyan tudnék alkalmazkodni a mai médiavilághoz, a showbizniszhez. De hiszem, hogy jó időpontban talált meg ez a műsor. Nekem a családom az első, de már a két gyerekem felnőtt, most már van időm a saját álmaimat megvalósítani. Akaraterőm van, harcolni tudok, bízom Istenben…
– mesélte Beáta.
Beáta évtizedek óta készül a nagy lehetőségre – idén a Megasztárban próbálkozik
Német Beáta az Egy elfeledett dal című slágerrel állt a zsűri elé, akiknek nagyon tetszett a produkció, viszont lánya szereplése után nehéz volt a színpadra állnia, hiszen vegyes érzéseket keltett az édesanyában. Egy Facebook-bejegyzésben nyilvánosan is megosztotta véleményét a döntéséről:
Mai napig értetlenül állok az előtt, hogy ilyen negatívan reagálta le a zsűri Vanda éneklését, az enyémet pedig túldicsérték. Mindkettőt inkorrektnek találom. Az enyém tele volt intonációs hibával, elcsúszott hanggal, Vandánál ilyen egyáltalán nem volt.
Szerinte Vanda dalválasztása nem volt ideális, de úgy véli, a zsűri túl szigorúan bírálta a lányt:
És még ha nem is volt tökéletes az éneklés, azt azért igazán túlzásnak éreztem, hogy majdnem nem vitték tovább. Miközben klasszisokkal gyengébb jelentkezőket zokszó nélkül továbbengedtek.
Az anya-lánya páros videót is készített a válogató napjáról, meg is köszönték a közönség támogatását.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a rengeteg kedves, biztató üzenetet, lájkot, szívecskét és megosztásokat a Megasztár -os szereplésünk után. Vanda és én azért jelentkeztünk a műsorba, mert nagyon szeretünk énekelni, és a hangunk által érzelmeket közvetíteni. Ez számunkra a legnagyobb kifejező eszköz. Mindig is fontos volt ez mindkettőnknek.
A tavalyi évben Vanda podcastünkben osztott meg velünk izgalmas kulisszatitkokat a műsorról, bővebben ITT írunk róla.
