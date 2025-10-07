Videón a megosztó produkció! Olyat énekelt a Megasztárban az egri egyetemista, hogy kétszer is félbeszakították!

Németh Vandáért már a tavalyi évadban is szurkolhattunk: az egri egyetemistaként érkező énekesnő a Megasztár 2024 válogatóján tűnt fel, és egészen a középdöntőig menetelt. Ott azonban Ruzsa Magdi a párbajt követően Dányi Róbertet választotta az élő show-ba, miközben arra biztatta Vandát, hogy ne adja fel, térjen vissza, és nyerje meg a következő évadot. Vanda megfogadta a tanácsot, és újra jelentkezett a Megasztár 2025-be – ezúttal azonban nem egyedül érkezett a válogatóra.

Németh Vanda a Megasztár 2025 válogatóján

Forrás: TV2

Marics Peti rögtön felismerte a 20 éves egyetemistát

Csalódásnak éltem meg, mert végig próbáltam száz százalékot nyújtani. De nekem nem ért véget ott a történet

– mondta Vanda a kisfilmjében.

Amint Németh Vanda színpadra lépett, Marics Peti azonnal felismerte a fiatal énekesnőt, és láthatóan örömmel fogadta visszatérését. A mentor lelkesen jelezte mestertársainak, hogy nagy kedvenc tért vissza, és biztosította őket arról, hogy hamarosan ők is megszeretik Vandát.

Vanda produkciója nem aratott osztatlan sikert a zsűri körében: a mentorok szerint nem a megfelelő dalt választotta, ezért a produkciót félbeszakították, és arra kérték, hogy acapellában adjon elő egy másik számot. A versenyző Lady Gaga világhírű slágerét, a Shallow-t énekelte el, ám az újabb próbálkozás sem győzte meg teljes mértékben a zsűrit.

Marics Peti azonban kiállt mellette, és felajánlotta mentor­társainak, hogy Vanda tavalyi teljesítménye alapján ő szívesen vinné tovább a versenyzőt – ha ehhez a többiek is hozzájárulnak. Curtis és Tóth Gabi azonban nemet mondtak. Végül Herczeg Erika és Marics Peti igen szavazatával Vanda továbbjutott a versenyben.

Németh Vanda nem egyedül érkezett a Megasztár 2026 válogatójára

Németh Vanda idén is édesanyja társaságában érkezett a műsorba, aki tavaly még csak szurkolóként kísérte el a fiatal énekesnőt, ezúttal maga is versenyzőként állt színpadra a Megasztárban.

A Bors interjút készített Németh Beátával, aki elmesélte, hogy már középiskolásként hangképzést tanult, és fiatalon musicalszínészi álmokat dédelgetett. Tanára is tehetségesnek tartotta, ám az élet más irányba vitte: korán férjhez ment, és a család került előtérbe. Bár a zene végig jelen maradt az életében, számos rendezvényen fellépett és versenyeken is szép eredményeket ért el, a nagy áttörés eddig elmaradt.