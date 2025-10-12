október 12., vasárnap

Nehéz pillanatok

1 órája

Összeomlott az egri lány a Megasztár szinpadán a kritika után + videó

Németh Vanda tavaly hatalmasat énekelt a Megasztár színpadán, de kiesett - most Marics Peti bent tartotta a tavalyi teljesítménye alapján. Vanda elárulta, a magánéleti problémái miatt sajnos nem tudja kihozni magából a maximumot a Megasztárban.

Heol.hu

Anya és lánya együtt versenyzik idén a Megasztárban. Az egri Németh Vanda tavaly kiesett, most Marics Petinek köszönhetően hétről-hétre bizonyíthatja, hogy színpadra termett. Már az előző adásban is elmondta a zsűri, hogy a lány teljesítménye alapján most nem kéne továbbmennie, sőt Tóth Gabi egyenesen azt mondta, az anyja jobban énekel, de Marics Peti meg akarja mutatni, hogy a lány igenis tehetséges. 

Másodszor próbálkozik a Megasztárban Németh Vanda Fotó: Huszár Márk / Heol.hu
Másodszor próbálkozik a Megasztárban Németh Vanda Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

A szombati adásban is kritikát kapott, Marics ismét megvédte, mert ő emlékszik rá, milyen volt a lány tavaly. Vanda egyszer csak elsírta magát és elmondta, hogy éppen egy magánéleti probléma gyötri, úgy érzi, gyenge a lelke ahhoz, hogy a legjobbat mutassa. 

A Megasztárról mesélt anya és lánya

A TV2 Mokkában azt mondta a lány és édesanyja, Bea, hogy nem élik meg riválisként a műsort. Vanda elmondta, hogy rosszul volt akkor, amikor először találkozott a zsűrivel. Édesanyja azt mondta, mindkettejüknek össze kell szedni magát a középdöntőre. Tavaly Vanda a Líceum Televíziónak adott interjút szerepléséről, a lány az egri egyetemen tanul.

 

