Összeomlott az egri lány a Megasztár szinpadán a kritika után + videó

Anya és lánya együtt versenyzik idén a Megasztárban. Az egri Németh Vanda tavaly kiesett, most Marics Petinek köszönhetően hétről-hétre bizonyíthatja, hogy színpadra termett. Már az előző adásban is elmondta a zsűri, hogy a lány teljesítménye alapján most nem kéne továbbmennie, sőt Tóth Gabi egyenesen azt mondta, az anyja jobban énekel, de Marics Peti meg akarja mutatni, hogy a lány igenis tehetséges.

Másodszor próbálkozik a Megasztárban Németh Vanda Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

A szombati adásban is kritikát kapott, Marics ismét megvédte, mert ő emlékszik rá, milyen volt a lány tavaly. Vanda egyszer csak elsírta magát és elmondta, hogy éppen egy magánéleti probléma gyötri, úgy érzi, gyenge a lelke ahhoz, hogy a legjobbat mutassa.

