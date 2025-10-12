1 órája
Összeomlott az egri lány a Megasztár szinpadán a kritika után + videó
Németh Vanda tavaly hatalmasat énekelt a Megasztár színpadán, de kiesett - most Marics Peti bent tartotta a tavalyi teljesítménye alapján. Vanda elárulta, a magánéleti problémái miatt sajnos nem tudja kihozni magából a maximumot a Megasztárban.
Anya és lánya együtt versenyzik idén a Megasztárban. Az egri Németh Vanda tavaly kiesett, most Marics Petinek köszönhetően hétről-hétre bizonyíthatja, hogy színpadra termett. Már az előző adásban is elmondta a zsűri, hogy a lány teljesítménye alapján most nem kéne továbbmennie, sőt Tóth Gabi egyenesen azt mondta, az anyja jobban énekel, de Marics Peti meg akarja mutatni, hogy a lány igenis tehetséges.
A szombati adásban is kritikát kapott, Marics ismét megvédte, mert ő emlékszik rá, milyen volt a lány tavaly. Vanda egyszer csak elsírta magát és elmondta, hogy éppen egy magánéleti probléma gyötri, úgy érzi, gyenge a lelke ahhoz, hogy a legjobbat mutassa.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Videón a megosztó produkció! Olyat énekelt a Megasztárban az egri egyetemista, hogy kétszer is félbeszakították!
A Megasztárról mesélt anya és lánya
A TV2 Mokkában azt mondta a lány és édesanyja, Bea, hogy nem élik meg riválisként a műsort. Vanda elmondta, hogy rosszul volt akkor, amikor először találkozott a zsűrivel. Édesanyja azt mondta, mindkettejüknek össze kell szedni magát a középdöntőre. Tavaly Vanda a Líceum Televíziónak adott interjút szerepléséről, a lány az egri egyetemen tanul.
Olyat merészelt a 20 éves nő, hogy megbotránkozott az egész füzesabonyi állomás
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal