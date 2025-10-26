Elveszítette édesapját a Megasztár versenyzője, aki Egerben tanuló lányával egyszerre indult a tehetségkutatón

Németh Vanda egri egyetemista, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus-vendéglátás szakos hallgatója, édesanyjával, Németh Beátával együtt indult a Megasztár versenyén. Beáta igazi harcosnak tartja magát, és tudja, semmit sem adott neki könnyen az élet - írta a Borsonline.

Németh Beáta őszintén beszélt a válogatók alatt átélt nehézségekről

Forrás: Máté Krisztián/Borsonline

Németh Beáta őszintén vallott a fájdalomról és küzdelmeiről

A 45 éves versenyző, Németh Beáta a válogatók során különleges és cseppet sem egyszerű helyzetbe került: bár lányával, mindketten bekerülhettek volna az élő show-ba, végül a mesterek döntése alapján csak ő folytathatta a versenyt. Összeszorult szívvel, de annál nagyobb bizonyítási vággyal indult tovább, és abban bízik, hogy édesapja a távolból figyeli, büszke rá, hogy bejutott az élő adásokba. Németh Beáta őszintén vallott a Borsnak a fájdalmáról és az érzéseiről.

A fájdalom és a veszteség gyerekkorom óta jelen van az életemben, ezek kisebb mértékű veszteségek voltak.

A Bors a közös házban látogatta meg Beát, aki 1998 óta rendszeresen jelentkezik tévés tehetségkutatókba, hiszen már kislánykorában felfedezte, hogy a színpad a valódi otthona. Az énekesnő csak azt sajnálja, hogy eddigi legnagyobb sikerének már nem örülhetett együtt azzal, aki talán a legközelebb állt hozzá.

Persze attól is függ, ki hogyan éli meg ezeket a nehéz érzéseket. Én az a beállítottságú ember vagyok, aki nagyon tud szenvedni egy adott fájdalomtól, nagyon benne tudok lenni, viszont, ha boldog vagyok és örülök valaminek, akkor azt is nagyon megélem. Széles amplitúdójú nő vagyok, én így érzek. Fájdalmak voltak, nagyobb fájdalmak szerencsére nem, egyet kivéve

– kezdte érzelmesen a Borsnak a Megasztár 2025 egyik nagy reménysége, Németh Beáta.

Gyászol a Megasztár versenyzője: Tavaly vesztette el az édesapját

Németh Bea rendületlenül hisz abban, hogy édesapja most fentről figyeli a színpadi sikereit.

Egy évvel ezelőtt veszítettük el édesapámat. Ez elég rosszul érint, mert ő végigkísérte ezeket a dolgokat szépen csendben, a háttérbe vonulva. Mármint az éneklést és a színpad iránti szeretetemet. Én 1998 óta jelentkezem tévés tehetségkutatókba, tehát nem a Megasztár az első, és ő már nem érhette meg, hogy milyen sikert értem el, mert ez már egy siker, hogy bejutottam az élő show-ba.

Sajnos ő ennek már nem lehet részese, de bízik benne, hogy látja és így is büszke rá.

Én hiszek ebben. Nagyon hirtelen jött egy betegség, így ez váratlanul ért mindannyiunkat, de ha lehet ilyet mondani, akkor szerencsére nem voltak nagy fájdalmai, úgyhogy szépen ment el

– mondta szomorú szemekkel Herceg Erika csapatának versenyzője.