Egri énekesnő is fellépett Presser Gáborral a szombati koncertjén

Egri lány az MVM Dome deszkáin – lehet, hogy a világhírév előtti utolsó pillanatokat látjuk? Presser Gáborral lépett fel Szabó Anna „Rozsi”.

Az egri zenész, Szabó Attila lányával együtt vett részt Presser Gábor koncertjén. Mindketten a fellépők között voltak, az édesapa pedig a lánygyermekek világnapján ki is fejezte, mennyire büszke lányára, Annára.

Szabó Anna, Presser gábor és Szabó Attila Fottás: Szabó Attila Facebook oldala
Szabó Anna, Presser Gábor és Szabó Attila Forrás: Szabó Attila Facebook oldala

Ma este van Presser Gábor “ A 403. billentyű” című koncertje az MVM Dome-ban. 16 éve, hogy együtt muzsikálunk Pici Bácsival és ez a harmadik nagykoncertje, ahol vendégként játszhatok Vele. Ma van a leánygyermekek világnapja is, én pedig hallatlanul büszke vagyok, hogy az én leányom ott énekel Pici Bácsi mellett a színpadon! Szóval ez a két Ünnep most szépen összekapcsolódik. Lehetnék-e ennél boldogabb…?

– írta Szabó Attila a Facebookon. 

Presser Gáborral és a lányával is együtt zenélt

A hatvani születésű Szabó Attilát sokan ismerik, hiszen a Csík Zenekarral és önállóan is számos elismerést kapott már a zenész, köztük a Kossuth-díjat is. Presser Gáborral pedig lassan két évtizede zenélnek együtt.

A zenész családból származó lány csak nemrégiben végzett az egri Szilágyiban, de már számos koncerttel a háta mögött töri az utat az országos hírnév felé a tehetséges énekes, Szabó Anna „Rozsi” Vokálozik a Blahalouisianaban, és Pénzes Máté szólóprojektjében a Pénzes Máté és a Zsebben is, de saját szerzeményeknek sincs híján.

 

 

