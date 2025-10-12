2 órája
Egri énekesnő is fellépett Presser Gáborral a szombati koncertjén
Egri lány az MVM Dome deszkáin – lehet, hogy a világhírév előtti utolsó pillanatokat látjuk? Presser Gáborral lépett fel Szabó Anna „Rozsi”.
Az egri zenész, Szabó Attila lányával együtt vett részt Presser Gábor koncertjén. Mindketten a fellépők között voltak, az édesapa pedig a lánygyermekek világnapján ki is fejezte, mennyire büszke lányára, Annára.
Ma este van Presser Gábor “ A 403. billentyű” című koncertje az MVM Dome-ban. 16 éve, hogy együtt muzsikálunk Pici Bácsival és ez a harmadik nagykoncertje, ahol vendégként játszhatok Vele. Ma van a leánygyermekek világnapja is, én pedig hallatlanul büszke vagyok, hogy az én leányom ott énekel Pici Bácsi mellett a színpadon! Szóval ez a két Ünnep most szépen összekapcsolódik. Lehetnék-e ennél boldogabb…?
– írta Szabó Attila a Facebookon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Presser Gáborral és a lányával is együtt zenélt
A hatvani születésű Szabó Attilát sokan ismerik, hiszen a Csík Zenekarral és önállóan is számos elismerést kapott már a zenész, köztük a Kossuth-díjat is. Presser Gáborral pedig lassan két évtizede zenélnek együtt.
Szabóéknál a kamrában is hangszerek sorakoznakSzabó Attila neve nem csak Egerben, bárhol az országban ismerősen cseng, hiszen a Csík zenekar prímásaként Kossuth-, illetve Prima Primissima díjas előadóművész, Eger díszpolgára.
A zenész családból származó lány csak nemrégiben végzett az egri Szilágyiban, de már számos koncerttel a háta mögött töri az utat az országos hírnév felé a tehetséges énekes, Szabó Anna „Rozsi” Vokálozik a Blahalouisianaban, és Pénzes Máté szólóprojektjében a Pénzes Máté és a Zsebben is, de saját szerzeményeknek sincs híján.
Szégyen és gyalázat a Tisza-tavon, megdöbbentő, amit a barbárok tettek a szimbolikus hellyel – fotókkal
Hevesi gumis súgja meg a titkot, ezek a legjobb abroncsok most a piacon ár-érték arányban