Ki nem találnád, melyik hevesi településre költözött Pumped Gabo

Pumped Gabo teljesen felszámolta fővárosi életét, és Mónosbélre költözött, hogy a vidéki élet egyszerű örömeiben találja meg önmagát.

Pumped Gabo Heves vármegyébe költözött.

Leköltöztem vidékre, úgy érzem, itt küldetésem van

– árulta a Borsnak adott interjújában a korábbi partikirály.

Gabo most eperpalánták és fűrészpor között építi új jövőjét.

– Vettem 880 eperpalántát, és 500-at ajándékba adtam a helyieknek. Legyen mindenkinek eper otthon – mesélte őszinte lelkesedéssel, hiszen célja, hogy az egész falu önellátó legyen egy napon.

A gazdálkodásban most találja meg azt a békét, amit a város sosem adott meg neki. Mónosbélre egykori szerelme is elkísérte, akivel ismét egy párt alkotnak.

A családi ház nem egy egyemberes meló

– tette hozzá nevetve. Míg kedvese a házban segít, Gabo az udvaron dolgozik, fát aprít és kertészkedik.

