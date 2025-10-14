október 14., kedd

Költözés

1 órája

Ki nem találnád, melyik hevesi településre költözött Pumped Gabo

Pumped Gabo hátrahagyta fényűző budapesti életét, és Heves vármegyébe költözött, hogy gazdálkodjon. Mutatjuk, hol lelt új otthonra az egykori partikirály.

Heol.hu

Pumped Gabo teljesen felszámolta fővárosi életét, és Mónosbélre költözött, hogy a vidéki élet egyszerű örömeiben találja meg önmagát. 

Pumped Gabo Heves vármegyébe költözött.
Forrás: Vendel Lajos

Leköltöztem vidékre, úgy érzem, itt küldetésem van

– árulta a Borsnak adott interjújában a korábbi partikirály.

Gabo most eperpalánták és fűrészpor között építi új jövőjét. 

– Vettem 880 eperpalántát, és 500-at ajándékba adtam a helyieknek. Legyen mindenkinek eper otthon – mesélte őszinte lelkesedéssel, hiszen célja, hogy az egész falu önellátó legyen egy napon.

A gazdálkodásban most találja meg azt a békét, amit a város sosem adott meg neki. Mónosbélre egykori szerelme is elkísérte, akivel ismét egy párt alkotnak.

A családi ház nem egy egyemberes meló

– tette hozzá nevetve. Míg kedvese a házban segít, Gabo az udvaron dolgozik, fát aprít és kertészkedik.

Júniusban Pumped Gabo az Eged hegy lábánál bulizott:

 

