1 órája
Ki nem találnád, melyik hevesi településre költözött Pumped Gabo
Pumped Gabo hátrahagyta fényűző budapesti életét, és Heves vármegyébe költözött, hogy gazdálkodjon. Mutatjuk, hol lelt új otthonra az egykori partikirály.
Pumped Gabo teljesen felszámolta fővárosi életét, és Mónosbélre költözött, hogy a vidéki élet egyszerű örömeiben találja meg önmagát.
Leköltöztem vidékre, úgy érzem, itt küldetésem van
– árulta a Borsnak adott interjújában a korábbi partikirály.
Gabo most eperpalánták és fűrészpor között építi új jövőjét.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Vettem 880 eperpalántát, és 500-at ajándékba adtam a helyieknek. Legyen mindenkinek eper otthon – mesélte őszinte lelkesedéssel, hiszen célja, hogy az egész falu önellátó legyen egy napon.
A gazdálkodásban most találja meg azt a békét, amit a város sosem adott meg neki. Mónosbélre egykori szerelme is elkísérte, akivel ismét egy párt alkotnak.
A családi ház nem egy egyemberes meló
– tette hozzá nevetve. Míg kedvese a házban segít, Gabo az udvaron dolgozik, fát aprít és kertészkedik.
Jól olvasod: Eger mellett tartják a 3 hónapos Balaton Soundot! Már Pumped Gabo is ott szeletel – videó
Veszélyes bűnözőt keresnek nagy erőkkel Egerben! Gyomorforgató dolgot tett, mégis szabadon mászkál!
Hirtelen, csapatban jelentek meg az M25-ösnél Eger mellett – sokan inkább lassítottak, hogy elkerüljék a bajt – videó
Ragadozó vadállat merészkedett Egerbe, már a Dobó téren is látták – sikerült lefotózni