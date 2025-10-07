október 7., kedd

Fogyás

2 órája

Schobert Norbi hevesi büszkesége fél év alatt egy embernyit fogyott, csak a bőr 30 kiló volt

Címkék#Schobert Norbi#segítség#munka#fogyás

Kiss Géza két éve indult el a fogyás útján. 350 kilóról indult, most már Schobert Norbert segítségével már mínusz 81 kilónál jár.

Heol.hu

Két éve írtunk először Kiss Gézáról, arról a sarudi férfiról, aki történetével már akkor is mindazoknak szeretett volna segíteni, akik hozzá hasonlóan extrém nagy súlyfeleslegtől szabadulnának. 350 kilósan döntötte el, hogy fogyókúrába kezd. Akkor az egri kórház orvosainak segítségével kezdte meg a nagy munkát, dr. Berhés István és csapata is segítette már őt az egészségesebb élet felé. Kis híján belehalt a túlsúlyba. Akkor, a halál torkából visszatérve elhatározta, hogy változtat a végzetes életmódon. Az egri dr. Berhés István segítségével 90 kilótól szabadult meg, de a mérleg még így is 260 kilót mutatott.

2023-ban 350 kilóról indult, most Schobert Norbert segítségével már 169 kilónál jár Archív fotó: Huszár Márk
Aztán idén augusztusban már arról írtunk, hogy folytatja a fogyást, és segítségül hívta Schobert Norbertet.

A fitneszguru épp a napokban posztolt Gézáról, azt írta, március 11-én fordult hozzá 250 kilóval, hogy mentse meg az életét.
– Azóta bő félév telt el. Ma 169 kilogramm, 81 kilót fogyott. Ebből Tizedes doktor, aki plasztikai sebész, 30 kiló bőrt vett le a hasáról, derekáról. Csak az étrendemmel 51 kilótól szabadult meg. Elmúlt a cukorbetegsége, nem szúrja magát. Nem szed már vérnyomáscsökkentőt és koleszterin csökkentőt sem – írta.

 

Videót is megosztott róla, róluk. Ebben Géza elmondja, hogy gyógyszerei mennyiségét már lecsökkentették, vérnyomása is normalizálódott. Helyrejött a koleszterinszintje, a veseelégtelensége is. Azt is elmondta, mit evett meg, mielőtt áttért volna az egészséges táplálkozásra.
– Reggelire 5-6 zsömlét felvágottal, ebédre egy-két tányér pörkölt tésztával, vacsorára akár tíz rántott hús is. Norbi keményen fogott, megmondta, hogy már az első hónapban is tíz kilótól kell megszabaduljak, s ez ösztönzött – mondta.

 

