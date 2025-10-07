Schobert Norbi hevesi büszkesége fél év alatt egy embernyit fogyott, csak a bőr 30 kiló volt

A fitneszguru épp a napokban posztolt Gézáról, azt írta, március 11-én fordult hozzá 250 kilóval, hogy mentse meg az életét.

– Azóta bő félév telt el. Ma 169 kilogramm, 81 kilót fogyott. Ebből Tizedes doktor, aki plasztikai sebész, 30 kiló bőrt vett le a hasáról, derekáról. Csak az étrendemmel 51 kilótól szabadult meg. Elmúlt a cukorbetegsége, nem szúrja magát. Nem szed már vérnyomáscsökkentőt és koleszterin csökkentőt sem – írta.

Videót is megosztott róla, róluk. Ebben Géza elmondja, hogy gyógyszerei mennyiségét már lecsökkentették, vérnyomása is normalizálódott. Helyrejött a koleszterinszintje, a veseelégtelensége is. Azt is elmondta, mit evett meg, mielőtt áttért volna az egészséges táplálkozásra.

– Reggelire 5-6 zsömlét felvágottal, ebédre egy-két tányér pörkölt tésztával, vacsorára akár tíz rántott hús is. Norbi keményen fogott, megmondta, hogy már az első hónapban is tíz kilótól kell megszabaduljak, s ez ösztönzött – mondta.