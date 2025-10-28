3 órája
Hamarosan érkezik a Stranger Things utolsó évada – elképzeltük, milyen lenne Eger, ha elnyelné a Hellyel lefelé
A visszaszámlálás elkezdődött: hamarosan megérkezik a Netflix egyik legnépszerűbb sorozatának új évada. A Stranger Things visszatérésének apropóján megnéztük, hogyan festene Eger, ha elnyelné a Hellyel lefelé.
Hátborzongató lenne Eger, ha hirtelen beszippantaná a Hellyel lefelé
A rajongók legnagyobb örömére már kevesebb mint egy hónapot kell várni a Stranger Things visszatérésére. A Netflix kultikussá vált sorozata az ötödik, egyben utolsó évaddal zárja le a Hawkins-i csapat epikus történetét és küzdelmét a túlvilági fenyegetéssel. A halloweeni hangulat és a várva várt premier közeledtével szerkesztőségünk eljátszott a gondolattal: hogyan nézne ki Eger, ha beszippantaná a Hellyel lefelé (Upside Down) – az a sötét, torz és hátborzongató párhuzamos dimenzió, ahol minden a mi világunk elferdített tükörképe.
A Stranger Things a Netflix egyik legsikeresebb sorozata, melyet a Duffer testvérek alkottak. A történet az 1980-as években játszódik az amerikai Indiana állam fiktív Hawkins nevű kisvárosában. A cselekmény középpontjában egy fiatal fiú, Will Byers rejtélyes eltűnése áll, amely után barátai és családja furcsa, természetfeletti események láncolatába keveredik.
A sorozatban fontos szerepet kap egy különleges képességekkel rendelkező lány, Tizenegy, aki egy titkos kormányzati kísérletből szökik meg. Az ő ereje segít a gyerekeknek szembeszállni a Hellyel lefele (Upside Down) nevű, sötét párhuzamos dimenzió lényeivel. A Stranger Things sikerét a nosztalgikus ’80-as évekbeli hangulat, a popkulturális utalások, a karakterek közti barátság, valamint a horror, sci-fi és dráma elemeinek izgalmas keveréke adja.
A Stranger Things befejező évada maratoni hosszúságú részekkel érkezik
A produkció minden eddiginél grandiózusabb finálét ígér: a nyolc epizódból álló évad forgatása közel egy évet vett igénybe, és a készítők szerint a látvány, a dráma és az érzelmi lezárás is új szintre emeli a sorozatot. A legtöbb rész mozifilm-hosszúságú lesz, míg a befejező epizód több mint két órán át tart majd.
AI segítségével megalkottuk Eger „fordított” verzióját, ahol a barokk utcák ködbe burkolóznak, a vár omladozó árnyékai közt pedig valami baljós mozgolódik.
Mutatjuk a hátborzongató fotókat, és közben visszaszámolunk a Stranger Things utolsó évadáig.
Így nézne ki Eger, ha beszippantaná a Hellyel lefeléFotók: Heol.hu
