Hamarosan jön a szuperhold, de miért is olyan szuper? Mutatjuk!
A következő hetekben egyre közelebb jön hozzánk égi kísérőnk, ráadásul a hónapok elején meg is telik majd. De miért nevezik ezt "szuperholdnak"?
Október, november és december elején is Föld körüli pályájának legközelebbi pontja környékén tartózkodik majd égi kísérőnk, az ekkor bekövetkező holdtöltéket „szuperholdként” reklámozzák a bulvároldalak, megemlékezik erről a jelenségről a Bors is. A Hold átmérője 3474 kilométer, a Föld-Hold távolság pedig átlagosan 384 ezer 400 kilométer, amikor pedig földközelben van, átlagosan 363 ezer 300 kilométerre kering bolygónktól (de jöhet ennél közelebb is, 354 ezer kilométerre). Most egyébként 360 ezer kilométer a két égitest közötti távolság, és decemberig még csökken, tehát pár ezer kilométerrel közelebb jön majd.
Amikor a Hold pályája legtávolabbi pontján jár, akkor 406 ezer 500 kilométernyire merészkedik el az elliptikus útvonalán a Földtől, legalábbis a Hold középpontja ilyen messze van. Ennek megfelelően a „szuperhold” látszólagos mérete az átlagoshoz képest két százalékkal növekszik, ami tizedmilliméterekben fejezhető ki (körülbelül 0,8 milliméterrel tűnik nagyobbnak). Persze a különbség földtávoli időszakhoz képest nagyobb, de akkor sincs másfél milliméter sem. Picit érzékelhető, ha valaki emlékszik arra, milyen volt korábban, de legfeljebb fényképeken mutat szebben. Fényessége azonban jóval nagyobb, mint földtávoli időszakában, akkor akár harminc százalékkal is jobban világít. Az átlagoshoz képest persze ez esetben sincs ekkora eltérés. A "szuperhold" egyébként nem csillagászati elnevezés, hogy a címben feltett kérdésre is választ adjunk, hanem hangzatos fogás a lapok részéről.
"Szuperhold" és horoszkóp
A Hold befolyásolja azért életünket, gondoljunk az árapály jelenségre (vagy teliholdkor rosszabbak a gyerekek), de jól jön a telihold a sötétben való autózáskor, vagy, ha nem világítunk a mobiltelefonnal sötétben a bejárati ajtónál, miközben a megfelelő kulcsot keressük. Természetesen a horoszkópok nélkülözhetetlen eleme is a Hold mozgása, égbolton elfoglalt helye, illetve fázisa. A mostani „szuperhold” alkalmával a kosoknak érdemes lehet fizetésemelést kérniük, hátha megkapják. Az oroszlánoknak több türelemmel kell viseltetniük környezetük iránt, kedvesebbnek lenni az emberekhez. A halak jegyűekre a megszokottnál több idegeskedés vár, és a mérlegekre sem várnak jó hetek, dacára annak, hogy többen most ünnepelhetnek közülük. Vidámabb időszakra számíthatnak a vízöntők és a rák jegyűek, a nyilas idején születettek pedig reménykedhetnek, hogy valamikor jobb is lesz sorsuk.
A földközeli teliholdak időpontjai:
- 2025. október 7.
- 2025. november 5.
- 2025. december 4.
