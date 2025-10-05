Hamarosan jön a szuperhold, de miért is olyan szuper? Mutatjuk!

Október, november és december elején is Föld körüli pályájának legközelebbi pontja környékén tartózkodik majd égi kísérőnk, az ekkor bekövetkező holdtöltéket „szuperholdként” reklámozzák a bulvároldalak, megemlékezik erről a jelenségről a Bors is. A Hold átmérője 3474 kilométer, a Föld-Hold távolság pedig átlagosan 384 ezer 400 kilométer, amikor pedig földközelben van, átlagosan 363 ezer 300 kilométerre kering bolygónktól (de jöhet ennél közelebb is, 354 ezer kilométerre). Most egyébként 360 ezer kilométer a két égitest közötti távolság, és decemberig még csökken, tehát pár ezer kilométerrel közelebb jön majd.

A szeptemberi "vérholdas" holdfogyatkozás után most "szuperholdas" holdtöltét ígérnek

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Amikor a Hold pályája legtávolabbi pontján jár, akkor 406 ezer 500 kilométernyire merészkedik el az elliptikus útvonalán a Földtől, legalábbis a Hold középpontja ilyen messze van. Ennek megfelelően a „szuperhold” látszólagos mérete az átlagoshoz képest két százalékkal növekszik, ami tizedmilliméterekben fejezhető ki (körülbelül 0,8 milliméterrel tűnik nagyobbnak). Persze a különbség földtávoli időszakhoz képest nagyobb, de akkor sincs másfél milliméter sem. Picit érzékelhető, ha valaki emlékszik arra, milyen volt korábban, de legfeljebb fényképeken mutat szebben. Fényessége azonban jóval nagyobb, mint földtávoli időszakában, akkor akár harminc százalékkal is jobban világít. Az átlagoshoz képest persze ez esetben sincs ekkora eltérés. A "szuperhold" egyébként nem csillagászati elnevezés, hogy a címben feltett kérdésre is választ adjunk, hanem hangzatos fogás a lapok részéről.