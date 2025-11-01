2 órája
Annyira gyönyörű az ősz Hevesben, hogy ellepték az influenszerek a színes tájakat
Heves megye ősszel minden színében ragyog, és úgy tűnik, ezt a hazai influenszerek is észrevették. A Mátra festői tájai és Eger hangulatos utcái igazi sztárparádé helyszínévé váltak a közösségi médiában.
Az őszi hónapokban Heves vármegye különleges figyelmet kapott a hazai influenszerek körében – a természet színei, a friss levegő és a változatos programlehetőségek sokakat csábítottak a térségbe. A közösségi médiában igazi sztárparádé bontakozott ki, hiszen több ismert tartalomkészítő is megyénkben töltötte szabadidejét.
Viszkok Fruzsi a Mátra őszi arcát mutatta meg
A népszerű vlogger, Viszkok Fruzsi és útitársa Havasi Virág a Mátrába látogatott, ahol igazi őszi kalandokban vettek részt. Meglátogatták többek között a Sástói és a Galyatető kilátót, átszelték a gyönyörű őszi tájat a kisvasúttal és a libegőt is kipróbálták.
„Most minden adott a tökéletes őszi kikapcsolódáshoz, hiszen különösen szép a természet!” – írta posztjában.
Török Ábel lovon járta be a környéket
A szintén népszerű influenszer, Török Ábel sem maradt ki az őszi felfedezésekből. Ő egy októberi hétvégén lóháton járta be a Mátra nevezetességeit – Galyatetőtől Sástón és Parádsasváron át egészen Abasárig. „Ez volt a tökéletes aktív hétvége” – írta posztjában, amelyben hangsúlyozta az itthoni utazás és a helyi élmények fontosságát.
Buzás András Egerben borozott és pihent barátaival
Nemcsak a Mátra, hanem Eger is reflektorfénybe került. Korábban megírtuk, hogy Buzás András Egerből posztolt.
Cicával utazott Egerbe a népszerű TikToker – így pihent a történelmi városban
Andris cicájával és barátaival töltött el Egerben egy hétvégét, amiről vlogot is készített. A TikTokon közel 142 ezer követővel rendelkező influenszer elragadtatva mesélt egri emlékeiről.
Nem csoda, hogy Buzás András Egert választotta, hiszen gyönyörű a város:
Őszi feltöltődés EgerbenFotók: Lénárt Márton