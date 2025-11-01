Annyira gyönyörű az ősz Hevesben, hogy ellepték az influenszerek a színes tájakat

Az őszi hónapokban Heves vármegye különleges figyelmet kapott a hazai influenszerek körében – a természet színei, a friss levegő és a változatos programlehetőségek sokakat csábítottak a térségbe. A közösségi médiában igazi sztárparádé bontakozott ki, hiszen több ismert tartalomkészítő is megyénkben töltötte szabadidejét.

Annyira gyönyörű az ősz Hevesben, hogy ellepték az influenszerek

Forrás: Lénárt Márton

Viszkok Fruzsi a Mátra őszi arcát mutatta meg

A népszerű vlogger, Viszkok Fruzsi és útitársa Havasi Virág a Mátrába látogatott, ahol igazi őszi kalandokban vettek részt. Meglátogatták többek között a Sástói és a Galyatető kilátót, átszelték a gyönyörű őszi tájat a kisvasúttal és a libegőt is kipróbálták.

„Most minden adott a tökéletes őszi kikapcsolódáshoz, hiszen különösen szép a természet!” – írta posztjában.

Török Ábel lovon járta be a környéket

A szintén népszerű influenszer, Török Ábel sem maradt ki az őszi felfedezésekből. Ő egy októberi hétvégén lóháton járta be a Mátra nevezetességeit – Galyatetőtől Sástón és Parádsasváron át egészen Abasárig. „Ez volt a tökéletes aktív hétvége” – írta posztjában, amelyben hangsúlyozta az itthoni utazás és a helyi élmények fontosságát.

@torokabel szponzorált tartalom ⛰️ Egy októberi hétvégén lóháton fedeztük fel a Mátrát! 🐎 Volt itt minden: Galyatető, Sástó, Parádsasvár, majd Abasáron végre lovakra pattantunk! 💚 Ez volt a tökéletes aktív hétvége 🌲🍷 Utazz itthon te is, most kedvezményesen! Csekkold a csodasmagyarorszag.hu oldalát, ahol több mint 400 szálláshely kedvezményes ajánlatai közül válogathatsz! Ha pedig kíváncsi vagy, hogy @Viszkok Fruzsi 💫 miket fedezett fel a környéken, nézd meg az ő videóját is! #csodasmagyarorszag @Csodás Magyarország ♬ eredeti hang - Ábel Török

Buzás András Egerben borozott és pihent barátaival

Nemcsak a Mátra, hanem Eger is reflektorfénybe került. Korábban megírtuk, hogy Buzás András Egerből posztolt.