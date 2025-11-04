november 4., kedd

Károly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyom-nyom

2 órája

Híres YouTuber mutatta meg, hogy készülnek a finomságok a Detki Keksz gyárban

Címkék#Gyetván Csaba#Detki Keksz#Mese keksz#Vaníliás Karika#youtuber

Gondolkodtál már azon, hogy készül a Mese keksz, vagy a Mesés nápolyi? Gyetvai Csaba bemutatta a Detki Keksz gyár rejtelmeit.

Heol.hu
Híres YouTuber mutatta meg, hogy készülnek a finomságok a Detki Keksz gyárban

A Detki Keksz gyárban járt Gyetván Csaba

Forrás: Gyetván Csaba / Youtube

A népszerű YouTuber, Gyetván Csaba nemrég a Detki Keksz gyárában tett látogatást, ahol a kulisszák mögé nézhetett, és testközelből is megismerhette a kekszkészítés titkait. Csaba videójában bemutatja, hogyan születnek meg a klasszikus Háztartási keksz, a lágyabb Mese keksz, valamint a különleges Vaníliás Karika és a kakaós Mesés Nápolyi.

Dretki Keksz, Gyetván Csaba
Gyetván Csaba betekinthetett a kulisszák mögé
Forrás: Gyetván Csaba / Youtube

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gyetván Csaba betekinthetett a Detki Keksz gyár kulisszák mögé

A látogatás során Csaba végigkövette a teljes gyártási folyamatot: a dagasztástól és tésztaformázástól kezdve a nyújtáson, szaggatáson és sütésen át a csomagolásig. A Mese keksz esetében a csokoládé talp elkészítésébe is bepillantást nyerhetett, így a kemény és lágy kekszek készítésének minden részlete feltárult előtte.

Nagyon izgalmas volt látni, mennyi munka és precizitás rejlik egy egyszerű kekszben

– mondta Csaba a látogatás után. A videóban az érdeklődők nemcsak a kedvenc édességeik születését követhetik végig, hanem a gyári folyamatok apró részleteit is megismerhetik.

A Detki gyárban tett látogatás remek lehetőséget biztosított arra, hogy a rajongók közelebb kerülhessenek a megszokott finomságokhoz, és betekinthessenek a gyártás kulisszái mögé. Csaba videóját a YouTube-csatornáján lehet megtekinteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu