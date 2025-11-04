2 órája
Híres YouTuber mutatta meg, hogy készülnek a finomságok a Detki Keksz gyárban
Gondolkodtál már azon, hogy készül a Mese keksz, vagy a Mesés nápolyi? Gyetvai Csaba bemutatta a Detki Keksz gyár rejtelmeit.
A Detki Keksz gyárban járt Gyetván Csaba
Forrás: Gyetván Csaba / Youtube
A népszerű YouTuber, Gyetván Csaba nemrég a Detki Keksz gyárában tett látogatást, ahol a kulisszák mögé nézhetett, és testközelből is megismerhette a kekszkészítés titkait. Csaba videójában bemutatja, hogyan születnek meg a klasszikus Háztartási keksz, a lágyabb Mese keksz, valamint a különleges Vaníliás Karika és a kakaós Mesés Nápolyi.
Gyetván Csaba betekinthetett a Detki Keksz gyár kulisszák mögé
A látogatás során Csaba végigkövette a teljes gyártási folyamatot: a dagasztástól és tésztaformázástól kezdve a nyújtáson, szaggatáson és sütésen át a csomagolásig. A Mese keksz esetében a csokoládé talp elkészítésébe is bepillantást nyerhetett, így a kemény és lágy kekszek készítésének minden részlete feltárult előtte.
Nagyon izgalmas volt látni, mennyi munka és precizitás rejlik egy egyszerű kekszben
– mondta Csaba a látogatás után. A videóban az érdeklődők nemcsak a kedvenc édességeik születését követhetik végig, hanem a gyári folyamatok apró részleteit is megismerhetik.
A Detki gyárban tett látogatás remek lehetőséget biztosított arra, hogy a rajongók közelebb kerülhessenek a megszokott finomságokhoz, és betekinthessenek a gyártás kulisszái mögé. Csaba videóját a YouTube-csatornáján lehet megtekinteni.
