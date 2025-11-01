A legjobbak között a gyönyörű hevesi lány – támogasd te is szavazatoddal!

Idén is megrendezik a Creator Awards díjátadót, ahol 14 kategóriában ismerik el azokat a magyar tartalomgyártókat, akik kiemelkedő munkájukkal és hiteles jelenlétükkel formálják a hazai online közösséget. Idén egy hevesi influenszer, Molnár Miléna is a jelöltek között van.

Molnár Miléna, bekerült a Creator Awards döntősei közé

Forrás: Molnár Miléna / Instagram

A jelölteket a szakma legnagyobb ügynökségei – köztük az ACG, a Red Lemon, a PFR Group, a BeSocial, a Positive Adamsky és sok más neves cég – állították össze. A döntésben a szakmai zsűri és a közönség szavazatai is szerepet játszanak, így a díjazottak valóban a leginspirálóbb hazai alkotók közül kerülnek ki.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Molnár Miléna a Creator Awards 2025 jelöltjei között van

A Brighter Future kategória olyan influenszereket díjaz, akik a közösségi médiában pozitív hatást gyakorolnak követőikre – legyen szó környezetvédelemről, mentális egészségről, önismeretről vagy tudatos életmódról.

Ebben a kategóriában Heves vármegye is képviselteti magát, méghozzá Molnár Miléna, a gyöngyöstarjáni influenszer személyében. Miléna inspiráló tartalmaival, természetes stílusával és értékközpontú üzeneteivel rengeteg emberhez jut el nap mint nap.

Most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen bekerült a Brighter Future kategória TOP 3 döntőse közé!

Köszönöm nektek a támogatást és a sok-sok szavazatot! Meg is lett az eredménye, bekerültem a kategóriámban a top3 helyezettek közé, így részt vehetek a díjátadó gálán, ahol kiderül majd, hogy ki kapja a díjat

– írta Miléna az Instagram-oldalán.