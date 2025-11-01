november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Creator Awards

1 órája

A legjobbak között a gyönyörű hevesi lány – támogasd te is szavazatoddal!

Címkék#influenszer#Molnár Miléna#Creator Awards 2025

Minden szavazatra szükség van ahhoz, hogy a gyönyörű gyöngyöstarjáni influenszer, boldogan távozhasson a Creator Awards 2025 átadó gálájáról. Molnár Miléna bekerült a TOP 3-ba, Brighter Future kategóriában.

Heol.hu

Idén is megrendezik a Creator Awards díjátadót, ahol 14 kategóriában ismerik el azokat a magyar tartalomgyártókat, akik kiemelkedő munkájukkal és hiteles jelenlétükkel formálják a hazai online közösséget. Idén egy hevesi influenszer, Molnár Miléna is a jelöltek között van.

Molnár Miléna, bekerült a Creator Awards döntősei közé
Molnár Miléna, bekerült a Creator Awards döntősei közé
Forrás: Molnár Miléna / Instagram

A jelölteket a szakma legnagyobb ügynökségei – köztük az ACG, a Red Lemon, a PFR Group, a BeSocial, a Positive Adamsky és sok más neves cég – állították össze. A döntésben a szakmai zsűri és a közönség szavazatai is szerepet játszanak, így a díjazottak valóban a leginspirálóbb hazai alkotók közül kerülnek ki.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Molnár Miléna a Creator Awards 2025 jelöltjei között van

A Brighter Future kategória olyan influenszereket díjaz, akik a közösségi médiában pozitív hatást gyakorolnak követőikre – legyen szó környezetvédelemről, mentális egészségről, önismeretről vagy tudatos életmódról.

Ebben a kategóriában Heves vármegye is képviselteti magát, méghozzá Molnár Miléna, a gyöngyöstarjáni influenszer személyében. Miléna inspiráló tartalmaival, természetes stílusával és értékközpontú üzeneteivel rengeteg emberhez jut el nap mint nap.

Most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen bekerült a Brighter Future kategória TOP 3 döntőse közé!

Köszönöm nektek a támogatást és a sok-sok szavazatot! Meg is lett az eredménye, bekerültem a kategóriámban a top3 helyezettek közé, így részt vehetek a díjátadó gálán, ahol kiderül majd, hogy ki kapja a díjat

– írta Miléna az Instagram-oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu