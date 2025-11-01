T. Danny bajban: a rendőrség kábítószer-ügyben nyomoz a népszerű rapper ellen!

Az utóbbi hónapokban több rajongó kezdett aggódni a népszerű énekes, T. Danny egészségügyi állapota miatt, ugyanis a 27 éves rapper rövid időn belül rengeteget fogyott, illetve maszkos megjelenése, sorra szülte a pletykákat, miszerint drogproblémái lehetnek. Horváth László, drogügyi kormánybiztos Facebook-oldalán erősítette meg a hírt, miszerint T Danny kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség.

A fiatal énekes nyáron Egerben is fellépett, most T Danny kábítószer-ügyben gyanúsított

Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni. Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően

- írja a kormánybiztos Facebook-oldalán.

T Danny kábítószer-ügybe keveredett, régóta aggódnak a rajongók

A fiatal énekesért kollégái is aggódnak. A nyáron debütált Manuel Demo címú dala, ami nagy port kavart, hiszen a 25 éves énekes egyértelműen kollégája és régi jó barátja, Telegdy Dániel állapotára utal a következő sorral:

„Annyit szívtam lent mint a T. Danny. Nem kéne ebbe beledögleni”