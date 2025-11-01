november 1., szombat

Emberélet a tét!

„Hogyan lehet együtt élni a halál napi közelségével?” – Zacher Gábor újabb könnyvel készül

A tiszteletreméltó mentőorvos ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, de továbbra is folytatja munkáját. Zacher Gábor Kálmán Norberttel közösen újabb könyvet ad ki.

Dr. Zacher Gábor a közösségi oldalán árulta el követőinek, hogy november 28-án megjelenik az új könyve, Zacher 3.0 - Az én mentőszolgálatom címmel. A kötet borítóját is megmutatta és már előrendelhető. 

Zacher Gábor bejelentette, hogy hamarosan megjelenik az új könyve
Forrás: Mirkó István/MW

Úgyhogy remélem tetszeni fog önöknek.

- fogalmazott a videóban Zacher Gábor.

Miről szól Zacher Gábor könyve?

Ebben a kötetben a tőle megszokott könnyedséggel idéz fel humorral teli, ugyanakkor kőkemény igazságoktól sem mentes történeteket az Országos Mentőszolgálatnál eltöltött idejéből az 1980-as évek elejétől a rendszerváltáson és ezredfordulón át egészen a mai napig. A különböző visszaemlékezésekben olyan kérdések kerülnek terítékre, amelyekről ritkán beszélünk nyíltan: mi történik akkor, amikor emberélet a tét? Hogyan lehet együtt élni a halál napi közelségével? Milyen arcát mutatja a budapesti éjszaka, ha kék villogóval érkezik az ember? És mi köze mindennek a függőségekhez, a kiégéshez, a túléléshez? - olvasható a Libri oldalán.

Korábban megírtuk, hogy az ország toxikológusa, egyben szeretetett mentőorvosa ugyan elérte a nyugdíjkorhatárt, azonban gondolni sem akar a visszavonulásra. Miután további szolgálatteljesítésének egészségügyi akadálya nincs, a Mentőszolgálat engedélyével továbbra is gyakorolhatja hivatását a Központi Mentőállomás rohamkocsiján.

Zacher Gábor bajtársai október 22-én nagy meglepetést eszeltek ki 65. születésnapja alkalmából. Szolgálata végén a dokit osztályértekezletre invitálták a hatvani udvarházba. Azonban mindez csak álca volt, valójában egy születésnapi bulira várták Zachert. 

 

