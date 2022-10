Sajnálom azokat a lottózókat, akik négytalálatot érnek el. Milyen pocsék lehet a szerencsétleneknek megtorpanni egyetlen lépésnyire a milliárdoktól; feladni álmaikat, a rusztikus házikót Toscanában, a Föld körüli utazást, az ágaskodó lovas autót, meg ki tudja, mennyi mindent, amit az alsó tízmillió még csak el sem képzelhet.

Gondoljunk bele, amint a híradásokra tapadva silabizálják a számokat: ez is megvan, ez is, és még ez és ez is – aztán ráébrednek a semmire. Rongyos egy-két milliócska a Kánaán helyett, aprópénz, amivel dicsekedni sem érdemes, mert a szomszédot úgysem üti meg a guta. Nem kell tartani rég nem látott barátok rohamától, nem keresnek a jótékonysági szervezetek, ez után is krajcárt dobunk a koldus kalapjába. Élet az ilyen?

Mások boldogtalansága nem vigasztal, legfeljebb mosolyra fakaszt. Azt is rejtve, nehogy meglátszódjon a mimikámon. Mert a végén még megszólna a Nagyvilág, amely hozzám hasonlóan ugyancsak magában hahotázik. Úgy szép a káröröm, ha kollektív, főleg, ha maga is lottózik az ember, s számára az is örömet okoz, ha a jövő heti szelvény ára összejön.

Hagyjuk a gonoszkodást! Inkább veselkedjünk neki újra meg újra, erősítsük elszántságunkat azzal, hogy a szerencse forgandó, s álszent módon vágjuk a kísértés képébe, hogy jobb ma egy erős négyes, mint a hétről hétre prolongált bizonytalanság. Sokkal jobb nem lesz így se, meg úgyse, hiszen győztes nem lehet mindenki, arra születni kell.