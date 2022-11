A zsibvásárba akkor is érdemes kimenni, ha az ember szimplán csak nézelődik, vagy egyszerűen csak társaságra vágyik. Röpke negyedóra alatt annyi ismerőssel találkozhat az ember, amennyivel máskor hónapok alatt. Nem csak helybeliek járnak ide, hanem például Egerből és a környező kisebb településekről is igen sokan.

Ami pedig a lényeget, a kínálatot illeti: van itt minden. Azonnal használható asztali számítógép 12 ezer forintért, egyelőre teljesen rozsdás szekerce tizenhatezerért, vágókés a húsdarálóba, nyergénél megviselt női kerékpár, sílécek, korcsolya és méretes síbakancs, hogy csak a legfeltűnőbbeket említsük. Természetesen az eladásra szánt holmik legnagyobb részét cipők és ruházati termékek teszik ki, de nem hiányoznak a különféle lakáskellékek sem.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Árusból is annyi van, mint a tenger. A minden hónap második szombatján megtartott régiségvásár alkalmából parkolónak megnyitott kézilabdapálya – az egykori iskola mellett – elsőként telik meg. Azután következik a főút két széle, s amikor már ott is minden hely elfogyott, a közeli mellékutcákba is leparkolnak az autósok.

A termékek eladásának, s a vásárlásnak pedig külön lélektana van. A vevő szeretne mindent olcsóbban kapni, az eladó pedig arra törekszik, hogy miután kitermelte az egységnyi terület után felszámított ezer forintos helypénzt, még valami haszonra is tegyen szert. Indul tehát az alkudozás, ami mindkét fél részéről egy kicsit pszichológiai hadviselés is. A biztató ebben az egészben az, hogy a végén mindkét fél jól jár.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A vásár területén egyébként többektől is lehetett hallani, hogy sajnálják a felsőtárkányi hasonló régiségvásár megszűnését. Ebből is fakadhat, hogy itt most, Andornaktályán eddig soha nem látott számban pakoltak ki az árusok.