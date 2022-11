A napokban immár hivatalosan is átadták a „Grund” közösségi teret, ahol focizhatnak, kosarazhatnak, asztaliteniszezhetnek vagy akár teqballozhatnak is a fiatalok. A kofák és a vásárlók egykori találkozóhelyét több mint 480 négyzetméteren öntött gumiborítással látták el, amelyen az említett sportágak pályáit alakították ki. A küzdőteret öt méter magas védőhálóval kerítették körbe, valamint parkolóhelyeket és járdát is építettek a közelben.

Ez a projekt is a közösségi költségvetés része, vagyis a beruházást a hatvaniak szavazták meg – mondta Horváth Richárd polgármester. A részletekről közölte: a foci- és kosárlabdapálya 33 millió forintból valósult meg, a környezetrendezés, a parkolók és a járdák további 11 millióba kerültek. A kivitelezés még nem végleges, mivel padokat és kerékpártárolókat is helyeznek majd ott el, s további térkövezett felületeket is kialakítanak. A Grund véglegesen várhatóan jövő tavasszal készül el.

A pályára gumitalpú cipővel lehet belépni, a bicikliket, elektromos rollereket kívül kell hagyni.