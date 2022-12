A hatvani roma nemzetiségi önkormányzat Mikulás-estet tartott a Nagy Endre Rendezvényteremben, ahová a helyieken kívül az ecsédi, a lőrinci, a csányi és a boldogi gyerekeket is várták.

– Nagyon fontos számunkra az ünnepi hagyományok ápolása, valamint a gyermekekkel való kapcsolat és törődés. Ez a nap is ilyen, amit szerettünk volna szebbé tenni számukra. Csaknem háromszáz csomaggal készültünk az ünnepségre, s nagyon jó érzés volt látni a szemekben csillogó örömöt. A nap végén meglátogattuk a tőlünk pár kilométerre található Erőműi Négy Kincs Gyermekotthon lakóit, nekik is Mikulás csomaggal kedveskedtünk – mondta Baranyi Bracso Krisztián, az önkormányzat alelnöke. Elárulta azt is, hogy Mikulásnak Baranyi Béla elnök, krampusznak Baranyi Katalin, manónak pedig Mezei Nikolasz öltözött be.