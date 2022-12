Így történik ez advent harmadik hétvégéjén is, amely a hagyományoknak megfelelően az ökumenia jegyében zajlik. Egy héttel korábban a helyi református felekezet, míg most szombaton az evangélikusok képviseletében gyújtották meg a gyertyát a városháza előtt. Újhatvani templomukban koncert várta az érdeklődőket, majd Kocsik Mónika lelkész közreműködésével lobbant fel a harmadik láng.

Természetesen a vásári forgatag is folytatódott a főtéren, igaz, az időjárás ez alkalommal nem a legkegyesebb arcát mutatta. Az eső ellenére azonban akadtak, akik kíváncsiak voltak Vásáry André fellépésére; az immár három arany- és egy platinalemezzel rendelkező szoprán hangú férfiénekes annak idején egy tehetségkutatóban vált országosan ismertté, s ezúttal is igazolta, hogy nem érdemtelenül.

A vásárban most is forralt bor várta a nagyokat, valamint ingyenes körhinta a gyerekeket, míg a mikulásház, az élő állatos betlehemi jászol – a két csacsival, Bóbitával és Fülessel –, továbbá a fényalagút minden korosztály számára ünnepi atmoszférát teremtett. Aki pedig a kürtőskalácsot, vagy egyéb finomságokat keresett, azokat is megtalálta.

Advent harmadik hétvégéje vasárnap este fél 7-kor a Grassalkovich-kastély dísztermében a helyi Polifónia Kórus fellépésével zárul.