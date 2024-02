Bizonyíték erre, hogy az elmúlt években számos híresség próbálta ki magát modellként is, és alapozta meg karrierjét. A Tündérszépek legutóbbi vármegyei nyertese, a hatvani Balázs Lili csak az elmúlt pár hónapban Malajziába, Albániába és Dubajba is eljutott. De mára az egész országban hírnevet szerzett magának például Palvin Barbara, Tomán Szabina vagy Debreceni Zita, akik korábban szintén kipróbálták magukat modellként. De egy igazi filmcsillag is e szakmában robbant be a köztudatba, és szerzett világhírnevet: az Oscar-díjas Halle Berry színészkarrierje előtt számos szépségversenyen kiemelkedő eredményt ért el.