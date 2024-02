A hatvani szépség Instagram­-oldalán folyamatosan hírt ad pályafutásának alakulásáról, így magunk is napról napra meggyőződhetünk arról, hogy helyesen tette, amikor a jelentkezés mellett döntött. Az elbűvölő Lili szebbnél szebb helyeken járt az elmúlt hónapokban, ellátogatott Malajziába, Dubajba és Albániába, és több rangos szépségversenyen is megmérettette magát. Mindezek mellett élete nagy álmát is valóra váltotta, hiszen saját szépségszalont nyitott Hatvanban. Mostani szubjektív összeállításunkban az Instagram-bejegyzései közül válogattunk, és összegyűjtöttük az öt személyes kedvencünket.

1. Valóra vált álom, avagy Lili saját szépségszalont nyitott Hatvanban

2. Malajziába is eljutott - Kuala Lumpurban szakácsként is kipróbálta magát

3. Sőt, Kuala Lumpurban még elefántot is etetett

4. Csodás ruhakölteményekben pózolt Albániában, a Miss Freedom World szépségversenyre hangolva

5. Élete szerelmével Dubajba is eljutott