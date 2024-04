Legújabb Tündérszépünkről azt is megtudhattuk a csaknem másfél óra alatt, hogy közel áll hozzá a sportos életmód, valamint rajong a lovakért: – A lovaglás a hobbim, van versenyzői, sportolói múltam is. Mellette sokat futok és túrázom is, ezek rendszeres részét képezik a mindennapi életemnek. És persze imádok a barátnőimmel is együtt lenni – fogalmazott Margit, aki azt is elárulta, hogy jól érezte magát a fotózáson, s boldogan tér haza Gyöngyösre.