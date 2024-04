– Jelenleg egy gyöngyösi középiskolában tanulok eladónak, de később rendezvényszervezéssel szeretnék foglalkozni. Már egészen kicsi korom óta modell szeretnék lenni, és úgy gondolom, hogy a Tündérszépek szépségverseny egy jó lehetőség erre. Már gyerekkoromban nagyon szerettem, ha anyukámék fotóztak. Szeretnék bizonyítani a versenyen édesapámnak, aki elhunyt, így sajnos már nem lehet közöttünk. Nagyon szeretném, ha föntről is büszke lenne rám – derült ki Tímea bemutatkozásából.

Fürcht Tímea

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Tímea kedvenc étele a spagetti és a csokoládé, kedvenc itala a limonádé. Kedveli a Rilés – Myself in the sea című számát, a parfümök közül pedig a Zara markára esküszik. Magassága 164 centiméter és a halak csillagjegyében született.