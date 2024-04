Első jelentkezőnk a tizennyolc éves Leskó Panna volt, aki Gyöngyösről érkezett a fotózásra.

– Középiskolai tanulmányaimat Gyöngyösön végeztem a Berze Nagy János Gimnáziumban, ezt követően pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre nyertem felvételt – mesélte a fiatal szépség. – Jelenleg is itt tanulok műszaki menedzser szakon, másodéves vagyok. A közeljövőbeli céljaim között természetesen a diploma megszerzése szerepel, ezt követően pedig több tervem is van. Felvetődött többek között az is, hogy csatlakozom a családi vállalkozásunkhoz.

Leskó Panna a Tündérszépek fotózásán

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mint megtudtuk, Panna családja kerti gépeket árul, s érdekli a vállalkozás pénzügyi része.

– A pénzügyi és számviteli ügyintézői szakma jelenleg nagyon vonz, azt is el tudom képzelni, hogy egy ilyen szakon tanuljak tovább egyetemi szinten, vagy akár egy képzés formájában. A műszaki egyetemen hibrid képzést kapunk, ami lefedi a szakma műszaki és pénzügyi részét is, ez utóbbival itt ismerkedtem meg, de eredetileg is ez volt a tervem, hogy mind a kettő területen tudjak tájékozódni.

Pannát arról is kérdeztük, hogyan talált rá a szépségversenyünk felhívására és mi motiválta a jelentkezésben.

– Ha őszinte akarok lenni, nem én fedeztem fel a felhívást, hanem édesapám, aki azonnal hívott, hogy nézzem meg, olvassam el, s gondoljam át, van-e kedvem jelentkezni. Már korábban is felvetődött, hogy elinduljak egy szépségversenyen, ő ezt teljes mértékben támogatja, de eddig nem éreztem, hogy eljött volna az ideje. Egészen mostanáig. Régóta álmodtunk már arról is, hogy készüljön rólam egy portfólió, amit esetleg a későbbiekben máshová is be tudunk majd adni. De valahogy úgy alakult, hogy mindig csak halogattuk. Most azonban megtört a jég.

Panna otthonosan mozgott a kameránk előtt

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Panna szépségversenyen ugyan eddig még nem indult, de sminkmodell már több alkalommal is volt. Érdeklődésünkre elárult, eddig csupán az tartotta vissza, hogy félt a szerepléstől. Úgy gondolja azonban, a Tündérszépek nem csak lehetőség a kiugráshoz, hanem abban is segít majd neki, hogy legyőzze a színpadtól való félelmét. Kiemelte továbbá, hogy egy igazán nőies lánynak tartja magát, – csakúgy mint édesanyja – rendszeresen követi a divatot és nagyon szeret öltözködni.