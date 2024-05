A 21 éves szépség régi ismerősünk is lehetne, hiszen korábban már két alkalommal is részt vett a Tündérszépek szépségversenyen – igaz, akkor még nem Heves, hanem a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei mezőnyben próbált szerencsét. Akkor nem sikerült továbbjutnia, most azonban nagy tervei vannak: szeretne minél tovább menetelni a szépségversenyen.

Szőnyi Friderika

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– Korábban kétszer már szerepeltem a Tündérszépek szépségversenyen, akkor még Jászkunságban. Nagyon jól éreztem magam. Hobbim a műkörmözés, és szabadidőmben nagyon szeretek kirándulni is. Korábban nem sikerült továbbjutnom, ám most az a célom, hogy minél tovább jussak a versenyben. A Facebookon figyeltem fel a szépségversenyre, ezután pedig eldöntöttem, hogy megmérettetem magam – mondta el portálunknak Friderika.

Megtudtuk róla azt is, hogy kedvenc étele a pizza, itala pedig a kóla. Mindenféle zenét szívesen meghallgat, a parfümök közül pedig a Guess márkára esküszik. Magassága 165 centiméter és a vízöntő csillagjegyében született.

A majdnem kétórás fotózás alatt a barna hajú szépség kimondottan ügyesen mozgott kameránk előtt, s a bonyolultabb beállásokat is örömmel teljesítette fotósunk kérésére. Személyében egy igazi energiabombát ismerhettünk meg. Nem kérdés, ha kameránk beszélni tudna, egészen biztosan imádná az egri lányt.

Olvasóink pedig már értékelhetik is Friderikát. Minden egyes szívecske sokat segíthet neki abban, hogy minél tovább meneteljen a szépségversenyen.