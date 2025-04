Megtelik Eger húsvétkor, de hova menekülnek a tömeg elől a helyiek?

Eger népszerűsége töretlen a turisták körében. Március 15-én is tele volt turistával a város, s ahogy írtuk, Eger húsvétkor is hasonlóan népszerű. Csakhogy miközben érkeznek a városba a látogatók, az itteniek elutaznak. Megkérdeztük, merre indulnak, s meglepődtünk: Dubai utazást is szerveztek.

Dubai mellett Egyiptom is vonzotta a helyieket

Forrás: MW

Román Péter, az egri Unicornis Hotel igazgatója már pár hete is megjegyezte, telt ház lesz náluk.

Ez az időszak nem a külföldi vendégekről szól, nem releváns a számuk, belföldi turisták foglalták le a szobákat javarészt.

– mondta. Azt is elárulta, hogy megoszlik a foglalások minősége, vannak, akik már csütörtökön megérkeznek, s hétfőn távoznak, de akadnak bőven olyanok is, akik a vasárnapot és a hétfőt töltik itt. Végül azt is elmondta, hétfőn ötven százalékra kiürül a szálloda, de már kedden ismét telt ház lesz, melyben közrejátszhat a még akkor zajló tavaszi szünet is. A városba tehát sokan érkeznek a húsvét és a szünet idejére, rendszerint tömeg van ilyenkor a belvárosban, aminek nem minden helyi örül. utána jártunk, hova mennek azok, akik nem itthon vagy a rokonoknál töltik az ünnepeket.